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【新冠肺炎】兩名分別79歲及91歲確診病人離世 　累計61宗死亡個案

社會 11:50 2020/08/12

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

 醫院管理局發言人今日（12日）公布，有兩名確診2019冠狀病毒病病人於今日離世。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增大約60宗確診個案　較昨日增加近一倍
 
仁濟醫院一名79歲男病人（個案編號﹕3733），於8月3日因發燒入住明愛醫院，並於8月6日轉至仁濟醫院，於今日凌晨一時零四分離世。

另外雅麗氏何妙齡那打素醫院一名91歲女病人（個案編號：2405），於7月23日因發燒入院，今日凌晨一時四十分離世。

翻查資料，男病人是元州街李鄭屋順寧道敬福護理院院友；而女病人則居於大圍隆亨邨榮心樓，是大圍救世軍隆亨長者之家院友，二人的確診個案均與本地個案有流行病學關連。
     
兩名病人本身患有長期病，入院後情況持續惡化。有關醫院對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。連同上述兩名病人，至今共有61名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。

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記者：伍瑋瑋

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