【食用安全】火鍋店食材疑儲存不當　7枱食客邊爐湯底驚現多條蛆蟲

▲ 內地火鍋店疑食材儲存不當，7枱食客邊爐湯底驚現多條蛆蟲。

夏天炎熱潮濕，細菌繁殖速度快，若食材保存不當容易變質、腐壞。近日，內地一名男子到一間火鍋店打邊爐期間，竟發現湯底中漂浮著多條蛆蟲，店內另有6枱食客亦出現同樣情況。事後當局派員到火鍋店調查，發現火鍋店存在食材儲存不當問題，但暫未知蛆蟲的來源。

根據內地媒體報道，廣州一名劉姓男子與友人早前到火鍋店打邊爐，點了一個麻辣和清湯的鴛鴦火鍋，以及肥牛、鴨血等食材，未料用餐約一小時後，劉男發現清湯湯底內有一些白色漂浮物，仔細一看才發現是蛆蟲。

劉男立即向店方反映，在等候店方答覆期間，他發現餐廳另外6枱食客亦出現同樣情況，清湯湯底中有大量漂浮著的蛆蟲。店員查看湯底後表示，會積極調查蛆蟲來源。

其後，劉男向相關部門舉報，當局派人到場檢查食材，指食品原料沒有發現問題，但部分食材儲存不當，暫未知蛆蟲的來源。而涉事火鍋店老闆表示，事發時不在店內，得悉事件後已致電對方，表示會積極處理，給予一個滿意的答覆。而該店目前已經暫停營業。

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責任編輯：羅嘉欣