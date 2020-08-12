【美國復課】兩周內近10萬兒童染疫　美國仍推全面復課：兒童不易傳播病毒

▲ 美國仍推動在秋季全面復課。

新冠肺炎肆虐全球，全球感染人數突破2000萬，美國約佔了當中4分之1。美國總統特朗普卻決定在秋季全面復課，惟當地7月最後兩星期，就有大約10萬名孩童確診，教師協會憂慮，開學後大規模社區感染的噩夢又再重演。

美國新冠肺炎疫情持續，目前已增至逾488萬人確診。據美國《國會山報》（The Hill）報道，美國小兒科學會及醫院的報告顯示，7月最後兩星期，就有大約10萬名孩童確診，半個月增幅達40%，亦佔自3月以來全國確診兒童總數的4分之1。

特朗普：孩子不易傳播病毒

然而總統特朗普在本周舉行新冠肺炎疫情匯報記者會時，仍推動學校於秋季全面復課，他認為學校必須開放，希望可以推動經濟發展。他又強調，孩子不容易生病，

他們不容易感染病毒，也不會病得很重，根據我和別人交談後所知的訊息，孩童不會傳播，也不會把病毒傳給其他人，或者不是很容易傳染出去。

不過，美國小兒科學會指出，雖然孩童染疫死亡率很低，但他們卻會把病毒傳染給老師和家人，憂慮開學後會再次爆發大規模社區感染，因此各地教師都發起抗議，反對開學。

學校無強制要求戴口罩

據《Fox24》報道，佐治亞州教育者協會主席Lisa Morgan，對於學生重返學校感到憂慮，她表示，該州自7月1日以來，5至17歲學齡兒童感染人數逾4000人，而該州總確診人數1個月內增加了3倍，達至1.3萬宗。

目前在佐治亞州，社區傳播程度如此之高，這表明我們不應舉行大型聚會，包括在學校。

Morgan又指，雖然衛生專家鼓勵每個人都戴口罩和保持社交距離，但並非所有學校都強制要求師生戴口罩。

事實上，喬治亞州和密西西比州開學一星期，已傳出學生和教職員感染，數百人被隔離，學校也再次關閉。而佐治亞州的波爾丁縣（Paulding County）於8月3日復課後，有約2萬名學生返校，惟有學生拍攝的照片可見，只有不到一半學生戴上口罩，也沒有維持適當的社交距離，而各班都有20至30名學生。該校已有6名學生和3名職員確診感染，最後需要關閉數天進行消毒清潔。

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責任編輯：王明芳