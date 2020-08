【世事如棋】許冠文疫情下領悟歡聚無常　學識煮餸享受家中天倫樂【有片】

一場新冠肺炎令市民生活大受影響,作為香港喜劇泰斗,許冠文在疫情中對人生亦有所領悟,「以前不信有世界末日,搞搞下原來真的有可能。」生命是如此脆弱,很多事計劃無從亦要珍惜現在,想知許冠文對疫情有何看法,不如去片看看。

▲ 許冠文說一場新冠肺炎,也令他質疑世界末日是否真有可能發生,故更要珍惜生命。(攝影︰黃建輝)

許冠文的喜劇向來愛在幽默中諷刺時弊,刻劃人性,在疫情下他本來有意執一套關於疫情的片,可以讓觀眾開懷一下。

但幸好,許冠文亦客串拍了群星匯演的《總是有愛在隔離》,主要為演藝界人士籌款。「片都拍好了,做了6、7日戲,幾十個明星幫手演出,講如何面對疫情時大家笑下。」電影已經竣工,但目前第三波疫情吃緊,戲院又關閉,唯有延期上映。

▲ 許冠文亦客串拍的《總是有愛在隔離》,有點似當年的《豪門夜宴》,戲已拍好等待上畫。

從不少訪問都知道,許冠文是「悲觀底」故愛以喜劇為生活破愁解鬱,為人生添歡樂,在疫情中,他亦有不少新體會。

珍惜生命看似老生常談,但疫情中讓許冠文真切感受。

別以為明天一定來臨,即tomorrow may not come,以前細個聽首歌,有句「tomorrow sometimes never comes」,我以前唔明,但原來真可能tomorrow suddenly never comes 。