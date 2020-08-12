【世事如棋】許冠文疫情下領悟歡聚無常　學識煮餸享受家中天倫樂【有片】

▲ 身為喜劇泰斗，許冠文在疫情中亦有不同的領悟。

一場新冠肺炎令市民生活大受影響，作為香港喜劇泰斗，許冠文在疫情中對人生亦有所領悟，「以前不信有世界末日，搞搞下原來真的有可能。」生命是如此脆弱，很多事計劃無從亦要珍惜現在，想知許冠文對疫情有何看法，不如去片看看。

▲ 許冠文說一場新冠肺炎，也令他質疑世界末日是否真有可能發生，故更要珍惜生命。（攝影︰黃建輝）

許冠文的喜劇向來愛在幽默中諷刺時弊，刻劃人性，在疫情下他本來有意執一套關於疫情的片，可以讓觀眾開懷一下。

都寫了兩個短的劇本想拍，但有個困難，是發覺追不到時間，電影拍兩小時的話，都要明年才上映。

但幸好，許冠文亦客串拍了群星匯演的《總是有愛在隔離》，主要為演藝界人士籌款。「片都拍好了，做了6、7日戲，幾十個明星幫手演出，講如何面對疫情時大家笑下。」電影已經竣工，但目前第三波疫情吃緊，戲院又關閉，唯有延期上映。

▲ 許冠文亦客串拍的《總是有愛在隔離》，有點似當年的《豪門夜宴》，戲已拍好等待上畫。

從不少訪問都知道，許冠文是「悲觀底」故愛以喜劇為生活破愁解鬱，為人生添歡樂，在疫情中，他亦有不少新體會。

第一是人生原來是如此脆弱，我以前不信世界末日，但原來真有可能發生，如武漢封城，一封城我想「咦，我都未聽過封城」，接著呯一聲香港、全球都是，這次如果這疫症這病毒是殺人很快，那真是阻止不住，真的可以死大部分人。

珍惜生命看似老生常談，但疫情中讓許冠文真切感受。

別以為明天一定來臨，即tomorrow may not come，以前細個聽首歌，有句「tomorrow sometimes never comes」，我以前唔明，但原來真可能tomorrow suddenly never comes 。

許冠文還以為疫症是百幾年前的事，「唔關我事」，但原來分分鐘死90%人都可以，故要更加珍惜生命。

▲ 一場疫情，平來輕鬆平常的外出旅行，原來也不是理所當然。（相片來源︰法新社）

眾所周知許冠文是愛妻號，疫情期間也多了時間留家。

第二個體會，是人與人之間相處有不同的樂趣。以前家庭大間好少見面，這幾個月大家多了食飯，我也學識煮好多菜，經常見面傾偈，感情深刻了，不是出了街就算。

面對疫情，許冠文也說覺得生命的不肯定性增加，「不要以為事事理所當然，故要珍惜現在，有時也不能想得太長遠，無得plan時要見步行步。」

【喜劇之王】冷面笑匠許冠文深明時代已轉變 未有氣餒積極創作劇本永不言休 上一頁

場地提供︰富衛1881公館

撰文︰馮柏偉