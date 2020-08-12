【涉嫌醉駕】楊明為避傳媒暫住女友莊思明豪宅　莊思敏姊妹山頂獨立屋曝光

▲ 楊明為避傳媒暫住女友豪宅，莊思明山頂獨立屋全面睇。

楊明於本月8日凌晨涉嫌醉酒駕駛被捕，與其拍拖四年多的女友莊思明馬上趕到現場照顧楊明。事後女友胞姊莊思敏透露，楊明現時暫住莊家位於山頂的獨立屋豪宅內，希望能避過傳媒追訪。

楊明於本月初在山頂馬己仙峽道撞車，事後狀態不清醒，未能受酒精測試，更需要兩名警員攙扶他上救護車送院治理。出院後他接受TVB《東張西望》的視像訪問，並未有提及自己是否有飲酒。

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▲ 二人拍拖四年多，感情穩定。（instagram圖片）

楊明住莊氏姊妹家

事發當晚，楊明友莊思明及其胞姊莊思敏接報後即趕往現場。

莊思敏事後透露楊明暫時借住莊氏姊妹位於山頂的獨立屋豪宅之中，希望能夠避過傳媒的追訪，靜心休養。

其實過去楊明亦不時愛到莊氏豪宅玩樂，莊思明更常在家中取景，拍攝她當日造型照。一向心懷祖國的楊明，剛好女友家中設計亦以中國風為主。

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▲ 獨立屋內設有玻璃樓梯。（instagram圖片）

▲ 飯廳設有不少水墨畫。（instagram圖片）

莊氏姊妹家居典雅

莊氏姊妹的獨立屋內大多都是酸枝木製的家具，極有中國古典氣息。

飯桌是大型圓檯，中間設有玻璃轉盤非常適合食中餐、飲燉湯。

飯廳的牆壁則掛有大量的水墨畫，具有中華文藝感。

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▲ 客廳則以西式風格設計。（instagram圖片）

客廳方面，則換上西方古典美，鋪上雲石地板，配以西式皮梳化、地毯以及掛畫，與飯廳風格衝突感強烈。

莊氏姊妹的父親莊寶是馬來亞籍商人，家族從事地產及珠寶行業，莊寶於2008年被封為大馬拿督，故莊思明與莊思敏均有「拿督千金」之稱。

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