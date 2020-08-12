【童黨欺凌】屯門童黨拍片群毆白衣青年　對準頭部踢至少9下青年瑟縮一角

▲ 屯門童黨拍片群毆白衣青年。

繼日前上水13歲女童被男女童黨連番掌摑十多巴後，屯門再有童黨少年圍毆瘦弱的白衣男生。由影片可見，童黨不停攻擊少年的頭部及頸部，少年只能抱頭瑟縮一角保護自己。

對準頭部踢至少9下

有網民在連登討論區以「MK仔拍片圍毆白衣青年」為題，貼出一群少年群毆一名身材瘦弱的少年的影片。由影片可見，一名身穿白衣及拖鞋的少年抱頭瑟縮一角，有超過5個少年對他拳打腳踢，有人甚至站在高處，不停踢向他的頭部、頸部及上背部至少9下。

▲ 童黨不停攻擊男生的頭部。（圖片來源：影片截圖）

之後有人企圖將他拉至較空曠的地方，繼續對他施暴，又不停說：「拉佢起身」。白衣男生被拉至站起後，由一名少年在後架著他，其餘少年就攻擊他的腹部，期間一直以粗言穢語辱罵該名白衣男生。

▲ 有人從後架著男生，方便同黨繼續毆打他。（圖片來源：影片截圖）

在第二段影片，白衣男生與圍毆他的其中一名少年握手，懷疑被逼當作「練招」對象，其他少年就坐在一邊拍片圍觀。對方企圖將他抱起並「過肩摔」，惟力度不夠，白衣男生一直與他抗衡，最終仍被「公主抱」並輕力摔至地上。有圍觀者直言：「唔痛嘅」，少年立即加多兩腳踢向他的腰部。

網民：有氣無力

有網民貼出疑涉打人青年的合照。合照中8人的外號亦被起底，部分引起網民討論，包括「趣致」、「 黑糖」等等。有網民留言，指在屯門三聖、友愛及安定不時見到他們蹤影。

童黨的行為引起網民熱議，有網民認為他們一直攻擊白色青年的頸部「好易死」，大鬧他們是「垃圾」。亦有網民取笑這群童黨有氣無力，留言「係咪冇食飯」、「企都企唔穩」等等，直言他們一起行動才敢打人，又指他們是火柴人。

TOPick已向警方查詢事件，正等待回覆。

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記者：徐穎彤