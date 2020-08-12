【雷雨將至】天文台預料未來兩三小時將有雷雨　雨勢將持續至本周五

▲ 天文台預料未來兩三小時將有雷雨。（資料圖片）

天文台今日（12日）早上11時15分指本港以南水域將有雷雨發展，並可能在未來兩三小時影響本港，請市民提高警惕。而受一股偏南氣流影響，未來一兩日華南沿岸有驟雨及雷暴。隨著高空反氣旋增強，預料周末至下週初中國東南部天氣酷熱，但有幾陣驟雨。

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一股偏南氣流正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。在正午12時，位於西北太平洋的熱帶低氣壓集結在沖繩島以東約830公里，預料向西南偏西移動，時速約26公里，大致移向琉球群島一帶。

預測本港地區下午及今晚天氣大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時局部地區雨勢較大。吹和緩南至東南風。展望明日間中有驟雨及雷暴，隨後一兩日驟雨減少，週末至下週初天氣酷熱。

▲ 未來一兩日華南沿岸有驟雨及雷暴。

天文預測雨勢將持續至本周五（14日），周六起天氣開始回朗，間中有雨，料下周氣溫將持續炎熱。

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記者：郭家穎