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【亞視永恒】《我和殭屍有個約會》尹天照久休現身 憶太太患病改變人生觀

娛樂 12:23 2020/08/12

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

尹天照日前應苑瓊丹訪問。（香港開電視提供）

尹天照日前應苑瓊丹邀請，接受香港開電視節目《開工大吉77》訪問，苑仔明言視對方為視帝級人馬，追問當年片場「發脾氣」一事，尹天照亦分享內心世界。

尹天照憶述：「當年試過一次拍戲，剛剛先拍完第一Take，助導卻走來改第二稿、第三稿，我心想照做！我將每一稿的優點合起來去演，但最終有些人都同你反面。其實沒有啱或錯，我沒後悔過。」

他指：「作為一個演員，如果冇火，角色不會好睇，但係太有火，可能會影響其他人，怎樣拿捏就要靠時間。」

尹天照外表改變不大。（香港開電視提供）

被苑仔稱為一哥的尹天照，指當年離開電視台外闖，可惜老闆股票失利，令計劃觸礁：「我返去Sell林伯拍劇，他都決定開拍，幸好收視好好，拍完後我就出去再外闖搵食、返內地拍戲。決定離開難講對與錯，就當你鋪排得好好，現在間電視台也已經不在。」

尹天照坦言有其他電視台接洽，奈何制度令他放棄簽約：「初步傾都知自由度有問題，算吧，已過咗了。」

苑仔自爆當年尹天照曾勸他「信教」，但最終失敗而回。

尹天照指性格亦因宗教而改變：「我改變是因為宗教，當時太太有病，我找不到任何方法去幫，剛好有個朋友有癌病，但決定不再睇醫生，我鬧他『痴線』，他就同我分享教會見證，我就去教會看看當事人，因此，我認為唯一出路就是宗教。」

苑仔指尹天照演技高超，稱對方走到鏡頭前會「鬼上身」：「我試過有一次埋位，同其他人吹水，看到他做戲，不知不覺被吸咗眼球！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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