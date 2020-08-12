【月經失調】月經遲來早到超混亂 中醫教按體質飲茶按穴位調經
月經不規律相信是很多女性的煩惱，有時數個月不來月經，有時剛完了月經不久又再來，實在令人頭痛。台灣中醫兼Youtuber「77老大」就分析2種最易亂經的體質，並分享數個方法讓經期穩定的方法。
「77老大」指亂經可分為2種體質，一是「虛寒型」、二是「肝鬱型」。簡單而言，「虛寒型」人士在經期時喝熱飲或熱敷可有效緩解不適。而「肝鬱型」的作用則不大。「肝鬱型」的月經狀況反而容易隨著情緒而起伏，壓力一大、心情不佳，月經就會變得混亂。
具體特徵如下：
肝鬱氣滯型
- 經前易乳房脹痛
- 月經有血塊
- 月經不規則
- 工作壓力大
- 容易偏頭痛
- 胸悶、胸痛
- 心情鬱卒、易怒
- 容易緊張
- 得失心重
- 捱夜、晚睡
上述符合4項，就算是肝鬱型的月經失調。
這些人士適合飲玫瑰花茶：
- 紅玫瑰5朵
- 陳皮1錢
- 枸杞適量
用500ml熱水浸泡，15分鐘後就可以飲用。77老大表示，這杯茶可以養肝、補血、行氣調經。
偏向虛寒型
- 月經晚來
- 容易經痛
- 手腳冰冷
- 偶爾有白帶
- 經期易腹瀉
- 易疲勞
- 面色偏白不紅潤
- 比較怕冷
- 容易感冒
這些人士較適合飲肉桂紅茶：
- 肉桂粉1湯匙
- 紅茶茶葉適量
- 黑糖適量
用500ml滾水浸泡，15分鐘後就可以飲用。另如飲了紅茶會心悸、失眠等人士，則可用2片老薑來代替紅茶。這杯茶可以暖宮、溫經、通絡、止痛，有助穩定經期。如果要飲桂圓紅棗茶也可。
此外，「77老大」還分享了數個穴位可以閒時按壓。
1.太沖穴
如有血塊，月經時來時不來，心情煩悶的，特別有效。
2.三陰交
針對經痛、皮膚水腫，而且按壓這個穴位對全身上下都有美容效果。
3.陰陵泉
如有白帶、水腫、月經不規則、經痛，非常有效。
4.足三里
針對容易疲憊、月經不準時、手腳冰冷，很有效。
有網民實測了按穴位及飲茶的效果，紛紛表示很有效「這幾個月的精神壓力很大。月經兩個月沒來，本來還打算想去看醫生。雖然沒服用中藥，但按了3天的穴道之後，姨媽就來敲門了！」、「最近有遲來的困擾，飲完隔天立刻來了，太利害了」。
影片獲「77老大」授權轉載。
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責任編輯：楊宛茜