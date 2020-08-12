【月經失調】月經遲來早到超混亂　中醫教按體質飲茶按穴位調經

▲ 月經遲來早到？中醫教按體質飲茶按穴位調經。

月經不規律相信是很多女性的煩惱，有時數個月不來月經，有時剛完了月經不久又再來，實在令人頭痛。台灣中醫兼Youtuber「77老大」就分析2種最易亂經的體質，並分享數個方法讓經期穩定的方法。

「77老大」指亂經可分為2種體質，一是「虛寒型」、二是「肝鬱型」。簡單而言，「虛寒型」人士在經期時喝熱飲或熱敷可有效緩解不適。而「肝鬱型」的作用則不大。「肝鬱型」的月經狀況反而容易隨著情緒而起伏，壓力一大、心情不佳，月經就會變得混亂。

具體特徵如下：

肝鬱氣滯型

經前易乳房脹痛

月經有血塊

月經不規則

工作壓力大

容易偏頭痛

胸悶、胸痛

心情鬱卒、易怒

容易緊張

得失心重

捱夜、晚睡

上述符合4項，就算是肝鬱型的月經失調。

這些人士適合飲玫瑰花茶：

紅玫瑰5朵

陳皮1錢

枸杞適量

用500ml熱水浸泡，15分鐘後就可以飲用。77老大表示，這杯茶可以養肝、補血、行氣調經。

偏向虛寒型

月經晚來

容易經痛

手腳冰冷

偶爾有白帶

經期易腹瀉

易疲勞

面色偏白不紅潤

比較怕冷

容易感冒

這些人士較適合飲肉桂紅茶：

肉桂粉1湯匙

紅茶茶葉適量

黑糖適量

用500ml滾水浸泡，15分鐘後就可以飲用。另如飲了紅茶會心悸、失眠等人士，則可用2片老薑來代替紅茶。這杯茶可以暖宮、溫經、通絡、止痛，有助穩定經期。如果要飲桂圓紅棗茶也可。

此外，「77老大」還分享了數個穴位可以閒時按壓。

1.太沖穴

如有血塊，月經時來時不來，心情煩悶的，特別有效。

2.三陰交

針對經痛、皮膚水腫，而且按壓這個穴位對全身上下都有美容效果。

3.陰陵泉

如有白帶、水腫、月經不規則、經痛，非常有效。

4.足三里

針對容易疲憊、月經不準時、手腳冰冷，很有效。

有網民實測了按穴位及飲茶的效果，紛紛表示很有效「這幾個月的精神壓力很大。月經兩個月沒來，本來還打算想去看醫生。雖然沒服用中藥，但按了3天的穴道之後，姨媽就來敲門了！」、「最近有遲來的困擾，飲完隔天立刻來了，太利害了」。

影片獲「77老大」授權轉載。

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責任編輯：楊宛茜