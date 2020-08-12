  • 27°C
香港時間 : 2020812日 (週三) 18:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【月經失調】月經遲來早到超混亂　中醫教按體質飲茶按穴位調經

保健美顏 17:09 2020/08/12

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

月經遲來早到？中醫教按體質飲茶按穴位調經。

月經不規律相信是很多女性的煩惱，有時數個月不來月經，有時剛完了月經不久又再來，實在令人頭痛。台灣中醫兼Youtuber「77老大」就分析2種最易亂經的體質，並分享數個方法讓經期穩定的方法。

「77老大」指亂經可分為2種體質，一是「虛寒型」、二是「肝鬱型」。簡單而言，「虛寒型」人士在經期時喝熱飲或熱敷可有效緩解不適。而「肝鬱型」的作用則不大。「肝鬱型」的月經狀況反而容易隨著情緒而起伏，壓力一大、心情不佳，月經就會變得混亂。

具體特徵如下：

肝鬱氣滯型

  • 經前易乳房脹痛
  • 月經有血塊
  • 月經不規則
  • 工作壓力大
  • 容易偏頭痛
  • 胸悶、胸痛
  • 心情鬱卒、易怒
  • 容易緊張
  • 得失心重
  • 捱夜、晚睡

上述符合4項，就算是肝鬱型的月經失調。

這些人士適合飲玫瑰花茶

  • 紅玫瑰5朵
  • 陳皮1錢
  • 枸杞適量

用500ml熱水浸泡，15分鐘後就可以飲用。77老大表示，這杯茶可以養肝、補血、行氣調經。

偏向虛寒型

  • 月經晚來
  • 容易經痛
  • 手腳冰冷
  • 偶爾有白帶
  • 經期易腹瀉
  • 易疲勞
  • 面色偏白不紅潤
  • 比較怕冷
  • 容易感冒

這些人士較適合飲肉桂紅茶

  • 肉桂粉1湯匙
  • 紅茶茶葉適量
  • 黑糖適量

用500ml滾水浸泡，15分鐘後就可以飲用。另如飲了紅茶會心悸、失眠等人士，則可用2片老薑來代替紅茶。這杯茶可以暖宮、溫經、通絡、止痛，有助穩定經期。如果要飲桂圓紅棗茶也可。

此外，「77老大」還分享了數個穴位可以閒時按壓。

1.太沖穴

如有血塊，月經時來時不來，心情煩悶的，特別有效。

2.三陰交

針對經痛、皮膚水腫，而且按壓這個穴位對全身上下都有美容效果。

3.陰陵泉

如有白帶、水腫、月經不規則、經痛，非常有效。

4.足三里

針對容易疲憊、月經不準時、手腳冰冷，很有效。

有網民實測了按穴位及飲茶的效果，紛紛表示很有效「這幾個月的精神壓力很大。月經兩個月沒來，本來還打算想去看醫生。雖然沒服用中藥，但按了3天的穴道之後，姨媽就來敲門了！」、「最近有遲來的困擾，飲完隔天立刻來了，太利害了」。

影片獲「77老大」授權轉載。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【TOPick【食用安全手冊】電子書直接下載鏈結】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：楊宛茜

相關文章

【女性健康】中醫教從白帶反映女性健康　白帶流量多偏黃體質濕熱
15:32 2020/04/09
【女性健康】中醫教從白帶反映女性健康　白帶流量多偏黃體質濕熱
【卵巢早衰】月經不規律是卵巢早衰症狀恐不孕　中醫推介食物保養卵巢子宮
10:30 2020/05/29
【卵巢早衰】月經不規律是卵巢早衰症狀恐不孕　中醫推介食物保養卵巢子宮
【補氣血】女生面色蒼白怕冷易頭暈　靚女中醫分享自家補氣血湯水【附製法】
13:38 2020/06/08
【補氣血】女生面色蒼白怕冷易頭暈　靚女中醫分享自家補氣血湯水【附製法】
月經失調 經痛 月經 養生 健康問題 身體護理 美容 中醫

最高瀏覽

【飲食優惠】大家樂8月12日起買$300現金券送$300優惠券　早午晚可用有效期至明年3月31日
18:43 2020/08/11
【飲食優惠】大家樂8月12日起買$300現金券送$300優惠券　早午晚可用有效期至明年3月31日
【人善心美】韓君婷轉行醫療助收深喉樣本 歷破相抑鬱走出陰霾助人為樂
15:53 2020/08/11
【人善心美】韓君婷轉行醫療助收深喉樣本 歷破相抑鬱走出陰霾助人為樂
【拒共患難】妻患卵巢癌須切除子宮　狠夫怒至離家出走︰7年前就叫她生仔
13:35 2020/08/11
【拒共患難】妻患卵巢癌須切除子宮　狠夫怒至離家出走︰7年前就叫她生仔