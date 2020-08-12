【無良僱主】 阻外傭酷熱天氣34℃開冷氣睡覺　僱主遭抨擊刻薄當工人奴隸

▲ 有網民在交媒體發帖問可否讓外傭開冷氣睡覺，隨即被網民斥責。

香港不少家庭會聘請外傭幫忙，作為僱主有責任提供舒適的居所予工人姐姐。近日，有網民在公開的社交媒體發帖文問及可否讓外傭開冷氣睡覺，隨即惹來大量網民抨擊，指出若不讓外傭在炎夏開冷氣睡是不善待僱員，很可恥無良。

天文台近日不時發出酷熱天氣警告，周六（8日）公告在一周的天氣預測中，本港大部分地區氣溫上升至33℃左右 ，最高更達34℃。天氣炎熱，不少港人習慣開冷氣才睡覺，而於Facebook群組「Tai Po大埔」有網民發帖問及可否讓外傭開冷氣睡覺，似是不想工人開冷氣。

無知一問，我想問吓工人姐姐正常可唔可以俾佢開冷氣瞓？

阻外傭姐姐開冷氣

有關原帖已被刪，但網民另外再發帖繼續討論。同時，在另一Facebook群組有另一網民問及同一問題，用字完全一樣，似是同一家人，又或是諷刺原帖網民。

有關帖文引起大量網民留言，大鬧原帖的僱主何以問得出此問題，不應視幫忙照顧家庭的外傭是低下的工人，應該設身處地將心比己。留言包括︰「老細唔俾你涼冷氣你會點？人哋都係打份工啫。雖然叫工人，不過就真係冇當佢係人，當正人哋係奴隸。」

要將心比己善待工人

另有網民提醒原帖的網民，表示外傭是幫忙照顧家人或做家務，怎可以「刻薄照顧你頭家嘅人？」，指出不用慳那些冷氣電費，外傭幫忙做事，跟僱主的關係彼此是雙向，要將心比己，外傭才會用心工作，最後得益的都是僱主。

互相尊重和諒解

據政府公布的「本港聘用外籍家庭傭工須注意的事項」，聘用外籍家庭傭工，除了須支付現時外傭的規定最低工資為每月港幣 4,630元，僱主須為外籍家庭傭工提供合適和有合理私隱的住宿地方等。同時，提醒外籍家庭傭工在僱主家居執行職務，與僱主及其家人關係密切，因此雙方應經常維持融洽的賓主關係，互相尊重和諒解尤其重要。

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責任編輯︰王明芳