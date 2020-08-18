【超市大搜查】1紮粉絲＝1碗飯熱量　營養師拆解致肥原因：應當作澱粉質進食

▲ 1紮粉絲等於1碗飯的熱量

不少人把粉絲當作主食，經常進食過多易致肥？TOPick邀請「Nutri-Pro」健營物理治療及營養中心營養師梁美明（Minnie）講解粉絲的熱量，以及減肥人士進食時要留意的事。

粉絲常見成分

TOPick發現，市面上的粉絲主要成分為綠豆、豌豆、水、馬鈴薯澱粉、綠豆澱粉、玉米澱粉、樹薯澱粉、豌豆澱粉或甜薯澱粉。部分則添加了抗氧化劑、乳化劑、增稠劑、酸度調節劑。

Minnie表示，粉絲有多種製法，成分不同，質地和口感也不同。其中4款常見的澱粉特性：

綠豆澱粉：把綠豆用水浸漲磨碎後，沉澱而成。特點是黏性足、吸水力小、顏色潔白有光澤。

馬鈴薯澱粉：以糖類為主要成分。其中以澱粉為主，蛋白質與脂肪較少。

樹薯澱粉：樹薯的根部研磨而製成的澱粉。

玉米澱粉：蛋白質含量較其他澱粉多。玉米澱粉價格頗低，因此常被用來製作食品。

▲ 從營養標籤可見，粉絲含豐富碳水化合物。（TOPick記者 攝）

營養師：應視作澱粉質進食

Minnie表示，粉絲含豐富碳水化合物，糖分主要來自碳水化合物成分。據衞生署的資料，水果、蔬菜及牛奶等天然食品中含有簡單碳水化合物。複合碳水化合物最常見的食物來源是穀物類食物、水果、澱粉質含量高的蔬菜（如胡蘿蔔、南瓜、玉米）以及豆類。

Minnie指，粉絲屬於澱粉質，澱粉質可為身體帶來熱量，但進食過多易致肥。一紮粉絲 (50克) 可提供約一碗飯的熱量（約250千卡）。

進食粉絲時，應當作澱粉質進食，需留意每日的攝取量。

市面上的粉絲每100克熱量通常為300幾千卡。她建議，減磅人士宜進食湯粉絲，不建議食炒粉絲，以免攝取過多油分。粉絲為澱粉質，可代替平常食用的粥粉麵飯。

世界衞生組織、聯合國糧食及農業組織（FAO）建議，健康人士每天從碳水化合物中攝取的能量，應佔每日總能量攝取量的55至75%。 以一個每日應攝取2000千卡的人為例，他每天需要攝取275至375克碳水化合物。

2類人要慎吃粉絲

對豆類敏感的人士或不宜進食粉絲

容易有胃氣脹問題，或胃弱人士要特別留意，因為粉絲質地較有彈性，咀嚼不夠就吞下的話，可能影響消化。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：黃泳欣