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【外賣優惠】日本人氣天婦羅專門店天吉屋推外賣自取優惠　新天蝦便當$62.4招牌天丼全日7折

精明消費 12:32 2020/08/12

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

天蝦飯團有12件大蝦北海道七星米飯團，原價$88，外賣自取價$70.4。（餐廳提供﹁

疫情下各大食肆紛紛推出外賣優惠，日本過江龍天丼及天婦羅專門店天吉屋（Ten Kichi Ya）將會由8月13日起（星期四）推出兩款全新新天蝦飯團及便當，外賣自取更可享8折優惠，而購買店家3款招牌天丼亦可享7 折優惠，全日供應。

創業第2年便於日本全國丼聯盟舉辦的全國丼評比賽中獲得天丼部門金賞獎的天吉屋，向來以嚴選新鮮食材、油粉黃金比例及最新科技提升油炸品質而見稱，在日本備受當地人歡迎。

天蝦飯團便當有6個天蝦飯團，再搭煙鴨胸、玉子燒及竹輪等，原價$78，外賣自取價$62.4。（餐廳提供）

由8月13日起店家會推出兩款全新天蝦飯團及便當，天蝦飯團（外賣自取價$70.4）除了選用日本北海道七星米外，還有12 隻沾上秘製天丼醬油的爽滑彈牙大蝦，七星米混合木魚碎，口感豐富，鮮味濃郁。

天蝦飯團便當（外賣自取價$62.4）就有6個天蝦飯團，再搭上煙鴨胸、玉子燒、竹輪、中華沙律及白醃薑，口感清新，且有營健康，最適合想減少攝取澱粉質的人士，而外賣自取兩款新品均可享8 折優惠。

優惠期內外賣自取香港限定的軟殼蟹丼，可享7折優惠。（餐廳提供）

另外，惠顧店家的3大招牌天丼，包括天吉丼、All Star 丼及香港限定的軟殼蟹丼，全日均可享7 折優惠，推廣期暫定至8 月18 日（星期二），隨後會再視乎晚市堂食禁令措施是否延長。

天吉屋 Ten Kichi Ya
特別營業時間：周一至四12:30pm至7pm、周五至日12:30pm至8pm
電話：3105 0986
地址：旺角朗豪坊11 樓25-29 號舖

記者︰黃依情

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