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【宮外孕】陳柏宇太太5月懷第二胎宮外孕　符曉薇左邊輸卵管爆裂須切除保命

健康 12:44 2020/08/12

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陳柏宇太太符曉薇5月懷第二胎宮外孕，左邊輸卵管爆裂須切除保命。

歌手陳柏宇與模特兒符曉薇（Leanne）於2017年結婚，翌年誕下女兒陳羿辰（Abigail），一家3口非常幸福，而Leanne一直希望再添一名弟妹陪伴女兒，不過她日前拍片透露，5月時懷有第二胎，但不久因出血和腹部疼痛接受檢查，證實為宮外孕，6月時接受緊急手術切除輸卵管。

Leanne周日（9日）於Youtube頻道發佈一段影片，她透露5月時得悉自己懷孕，但過了一至兩個禮拜後，開始有持續出血和腹部疼痛情況，醫生最初檢查時未發現問題，但不排除有宮外孕的機會。

直至下一次覆診當日，Leanne腹部劇痛，她形容當時「痛到以為是盲腸炎，差點暈倒，又出冷汗」，隨後她到醫院檢查，醫生發現她的子宮大量出血，證實為宮外孕，因胎兒著床左邊輸卵管，導致輸卵管爆裂，需要進行手術切除。

Leanne表示，目前身體已漸漸回復正常，但坦言當時心情十分失落，不敢相信失去了肚裏的BB，因為自己一直都想再添一名弟妹，陪伴2歲大的女兒Abigail。又表示，曾一度害怕再懷孕，因曾有過宮外孕的女性，再有宮外孕的機會會較高。

所幸Leanne獲一名曾經歷過2次宮外孕的好友開解和輔導，慢慢走出陰霾，更表示「不想輕易被任何事打敗，會重拾自己」，疫情過後會繼續努力造人，讓大家不用擔心。她又說，希望以透過分享自己的經歷，為同路人帶來幫助。

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責任編輯：羅嘉欣

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