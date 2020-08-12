【身教育兒】修路工心酸剖白被嘲「不讀書做這行」　老師媽媽一句話身教兒子化解尷尬

▲ 有修路工人透露被人嘲笑不讀書才做這行，老師媽媽卻以一句話教兒子獲網民大讚。

職業無分貴賤，卻有人以自己標準批評別人的職業。台灣一名任職老師的媽媽在社交媒體分享，表示帶著兒子在路上遇到畫斑馬線的修路工人，對方透露被人嘲笑不讀書才做這行，更叫她的兒子好好讀書，不要像他一樣。老師媽媽卻以一句話身教兒子，獲網民大讚。

這名老師媽媽昨日（11日）於facebook群組「爆怨公社」發帖，表示早上騎電單車載著兒子經過一個路口時，剛好遇到有修路師傅在補畫斑馬線，兒子覺得很新奇，於是母子就停在路邊安全地方觀看。

修路工心酸剖白被嘲

從照片看來，她的兒子大約4、5歲左右，看到叔叔在畫斑馬線大讚「叔叔好厲害，好像畫畫一樣，而且塗得好整齊」，修路師傅回應︰

弟弟，你要好好讀書，不要像叔叔一樣，在這裡做工……

媽媽聽到這話頓時心頭一揪，立即跟兒子說︰

叔叔真的超厲害的，這看起來很簡單，但需要專業的技術，叔叔一定是很認真學習，又練習了很多次，才會塗得這麼整齊，你要好好的向叔叔學習他的態度。而且太陽這麼大，叔叔他們很辛苦的在補斑馬線的線，也是在保護我們的安全！

之後她問修路師傅為何這樣說，原來他們前一天遇到一位老師，說他們「就是不讀書才會來做這個」。媽媽告訴他們，她也是老師但不會說這種話，在她看來他們很偉大。

媽媽身教為兒子上一課

修路師傅聽後感謝她，而媽媽跟他們說「辛苦啦」，表示天氣這麼熱請他們記得多補充水份。她指兒子在回家路上，一直誇讚叔叔好厲害。她亦為修路師傅感到心痛，感嘆「良言一句三冬暖，惡語傷人六月寒」。

看到師傅落寞的說出那句話時真的讓人心裡難過，希望今天的相遇能讓他心情好點，也能認同自己偉大的工作。

帖文吸引多達3萬人讚好，大批網民留言表示帖文充滿正能量，並為修路師傅加油，還讚賞媽媽的身教，讓兒子上了人生重要的一課。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰駱秀玲