司法機構8月17日起調整部分陪審團審訊程序　獲法庭通知案件如期進行【附新安排詳情】

▲ 司法機構調整涉及陪審團審訊程序及區域法院登記處運作的安排。（經濟日報資料圖片）

司法機構今日（12日）公布，因應公共衞生的最新情況，以及經檢視法庭縮減處理事務量的運作情況後，下星期一（17日）起，將會調整部分涉及陪審團審訊程序及區域法院登記處運作的安排，於7月21日及28日公布的所有其他安排仍然有效。

司法機構指，除非獲法庭通知案件會如期進行，否則原訂於8月17日至9月30日期間展開、有陪審團參與的審訊及有陪審團參與的死因研訊將會延期。

司法機構稱，為壓縮人流，已縮減登記處和會計部的人手及辦公時間，但區域法院早上出現大批人士排隊取籌輪候登記處服務，經考慮後，決定由下星期一起，以新的人流管理方式取代現有的派籌安排，包括：

暫停派籌制度，法庭使用者須直接前往位於6樓的登記處和會計部使用服務；

在登記處和會計部開放期間，有關範圍將設人數限制和社交距離規定；

如有需要，會在灣仔法院大樓地下的指定區域實施排隊及/或前往6樓的特別電梯安排；

登記處或會計部不會向下午4時30分後到達的法庭使用者提供服務。

司法機構呼籲法庭使用者應盡量避免於繁忙時段（例如上、下午的較後時段）前往登記處及會計部，並會繼續密切留意情況，並在有需要時進一步調整安排。

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記者：陳曉瑩