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【貓奴注意】上水屋邨單位無裝窗網　貓咪驚險遊走晾衫架上如行鋼線

休閒 13:13 2020/08/12

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

有上水街坊發現一隻貓咪在晾衫架上遊走，猶如在鋼線上行走。

養寵物的人應格外注意家居安全。昨日有上水街坊在Facebook發帖，指在家中窗外收衫時，見到隔壁單位有一隻貓咪在晾衫架上遊走，相當驚險。事件引來眾多網民關注，許多人擔心貓咪安危，認為貓主應該要在家中裝窗網。

據Facebook群組「天下貓貓一樣貓群組」，有上水街坊昨日發帖，指自己在大廈單位窗收衫時見到驚險一幕，一隻貓咪在晾衫架上遊走，猶如在鋼線上行走。目擊者稱自己當時不敢大叫提醒貓主，怕貓咪被嚇到，只能祈禱貓咪不要掉下去，最後慶幸貓咪平衡力好，轉身走回屋中。

目擊網民自言「睇到一額汗」，同時向該名貓主呼籲，希望他小心看顧寵物，避免意外發生：

我唔知你屋企有無裝窗網，亦唔知你係咪今日有曬衫唔記得安返個網上去。今日你好彩，隻貓返到入屋。佢出得一次就有第二次。請好好看管自家毛孩。一次唔小心隻貓就會無左條命！！！

帖文引來眾多網民關注，不少人批評貓主無裝窗網的行為：「明知養貓，都唔整好個窗網，簡直不負責任」，「睇見都心寒，裝窗綱啦！做個有責任的主人吧！」、「點解d人養小動物養到咁不負責任」、「唔懂得愛惜同保護佢哋，真係求佢哋唔好養」、「唉，再唔裝網好快就上新聞，又多一單空中飛貓。」

又有網民擔心貓咪安全，希望目擊者能通知管理處或貓主注意安全：「去佢單位拍門俾貓主睇，意外既野一次就致命」有人就直言看到心寒，其後發帖者稱收到網民通知，已成功聯絡到貓主。

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責任編輯：陳珈希

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