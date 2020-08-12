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【影視大亨】古天樂與杜琪峯Viu高層會面　傳古仔疑投資劇集打救香港電視業

娛樂 13:20 2020/08/12

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

古天樂被指與杜琪峯及Viu高層密會，再計劃拍港劇。

今年6月，ViuTV播出與古天樂旗下公司合拍的劇集《地產仔》，力捧新生代演員吳肇軒、胡子彤、陳穎欣及廖子妤等成功打入年青市場。今日（8月12日），有傳媒報道拍，發現古天樂邀大導演杜琪峯與ViuTV高層在遊艇密會，指他們疑有意再開新劇打救香港電視市場。

事實作為演藝人協會會長兼「影視大亨」的古天樂，一直都為香港影視業出心出力，古仔旗下的娛樂公司天下一，發展多方娛樂事業，除主力拍電影外，今年天下一更與ViuTV拍劇集《地產仔》，播出後受到不少觀眾留意。

【食肆寒冬】古天樂旗下酒家疫情下再休業 良心老闆古仔：員工健康比生意重要

古天樂被指有意與杜琪峯合作再拍港劇。（東星圖片）

古天樂與ViuTV高層會面

今日，有傳媒古天樂在自家半億遊艇上，與杜琪峯及ViuTV董事總經理魯庭暉等會面。

古天樂被指有意與他們合作拍港劇，再攻電視圈發展，打救港劇市場。

不過，古天樂與其他人都未有就事件作出回應。

天下一與ViuTV合拍劇集《地產仔》口碑不俗。（劇照）

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出心出力為業界發展

古天樂一直以來都出心出力為香港影視業，今年遇上新冠肺炎疫情，古天樂有疫情影響業界生計，故聯同英皇電影將於未來兩年來推出十部港產作品外，又與各電影公司聯繫開拍抗疫電影為基層工作人員籌款。

而古天樂的影視製作公司亦有數百名員工，重人情味的他亦安排員工在家工作，並盡量不會裁員，古仔明白在現時經濟氣氛下，希望盡力保住員工飯碗。

此外，古仔在疫情下曾購買二萬個口罩助有需要的藝人解困，另外演藝人協會又舉行網上籌款演出，古仔並籌拍演藝界賑災電影。

早前古仔又向協會的演藝界會員，派發每人9000元的抗疫基金，望演藝從業人員捱過困境。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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