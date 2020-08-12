【相依為命】失明女兒腦積水自小多次開刀　乳癌媽寧放棄治療成就愛女音樂夢

▲ 台灣失明街頭音樂人李宜珮多謝媽媽的照顧與栽培，希望患有乳癌的媽媽能早日康復。

新冠肺炎疫情下，大大影響街頭藝人的收入。縱然如此，台灣失明街頭音樂人李宜珮依舊由媽媽李鳳凰陪同下，彈著電子琴沉醉於自己的音樂世界，媽媽默默在旁守護。可是3年前，媽媽證實罹患乳癌，去年女兒亦因「腦積水」需緊急開刀，媽媽因擔心副作用影響，毅然放棄餘下的標靶療程，保留體力照顧愛女。

同患輕度腦麻痺 智障10多歲

59歲的李鳳凰是一名單親媽媽，與現年21歲的失明女兒宜珮相依為命。兩母女最近接受台灣電視節目訪問，李母透露女兒是6個月就出生的早產兒，留院期間一直病變，後來醫生指出孩子的病情很嚴重，視網膜已脫落，從此失去視力，且有輕度腦麻痺、輕微智障，智力約10多歲。

▲ 李母是一名單親媽媽，獨力湊大失明女兒。（影片截圖）

宜珮的身體非常虛弱，還未夠一歲已多次進出醫院開刀解決腦積水問題，現在其頭皮埋著一條管子通到胸腔排腦積水，隨著身體成長，她仍要繼續做手術換管子，否則會變成「大頭娃娃」。

媽媽勇於面對︰沒時間傷心

面對孩子多病，李母坦言無時間去傷心，首要是勇於面對，好好給女兒治療。

我根本沒有時間想自己多辛苦，沒有那個心情，我只有面對現實。我的辛苦不比阿珮辛苦，因我看到的是我內心的痛，她是身心的痛……醫生指宜珮的意志力非常強。

▲ 李母每天照顧失明女兒無微不至。（影片截圖）

發掘女兒音樂天份 12歲成街頭藝人

由於從小失明，宜珮對聲音敏感，尤其樂器特別吸引她的注意力。在女兒4歲那年，李母撿了一台小電子琴回來，從此女兒愛不釋手，發掘了其音樂天分，之後在媽媽栽培及多方協助下學懂彈鋼琴、電子琴、口琴、小提琴及吹色士風等，更參加過多項音樂比賽獲得佳績。

▲ 宜珮懂得多樣樂器包括吹色士風，經常四出表演。（李宜珮fb圖片）

宜珮在12歲那年，就成功考獲街頭藝人牌照，成為當時最年輕的街頭藝人，媽媽亦一直為她搬琴抬器材及駕車接送，陪伴愛女從事街頭音樂。2012年，宜珮更榮獲總統教育獎，以表揚她的積極人生。

▲ 李母希望癌症不再復發，繼續陪伴女兒發展音樂。（李宜珮fb圖片）

媽媽患乳癌暫停治療先救女

可是，兩母女近年再面臨極大挑戰。2017年李母證實患上「三陰性乳癌」，比其他乳癌棘手、容易復發，死亡風險較高。在女兒的支持下，李母捱過逾30次的化療和電療，但期間宜珮又再出現腦積水症狀需緊急開刀，否則恐變「大頭娃娃」。

正接受標靶治療的李母，因擔心副作用會令她失去體力照顧女兒，決定暫停餘下療程，並哀求醫生拔掉人工血管，她經常因搬音樂器材而碰到傷口，痛至晚上難以入睡。她祈求上天保佑，癌症不會復發，活得長命一點。

▲ 李宜珮特別發表演說謝母恩。（影片截圖）

女兒害怕失去唯一親人

宜珮在節目中為報答媽媽自彈自唱，並發表了長達3分鐘的謝辭。她多謝媽媽一路帶她學音樂，雖然她從小就受到病魔折磨，捱過開刀20幾次，但她從不害怕，勇於面對，最害怕是失去唯一的親人。

對於一個視障者，要面臨唯一的親人在跟病魔搏鬥，深怕著媽媽熬不過去，我一路陪著媽媽做完療程，在我心裏種下了一個決定，今後希望把我所學的，分享給大家，是名生命的勇者。

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責任編輯︰林綺玲