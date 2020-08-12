【濕疹困擾】濕疹纏擾逾20年類固醇成癮反覆發作　濕疹女生地獄式戒類固醇一年重生

▲ 被濕疹纏擾20多年的Sarah，近3、4年情況反覆、不斷求醫，最後卻出現類固醇成癮的情況，使她決心戒類自救。

Sarah 10歲開始與濕疹共存，間中要看皮膚科醫生，塗藥膏、服抗敏藥。小時候多發在手骹位，情況不算嚴重，但隨時隨地都會痕。被濕疹纏繞20多年，近3、4年情況反覆、不斷求醫，最後卻出現類固醇成癮的情況，使她決心戒類自救。

年紀漸長，濕疹的範圍也漸大。去到中學，Sarah臉部間中也會起沒有膿頭的紅點。「一發的時候會腫，好困擾。女生都愛美嘛，故不太想出門見朋友。」

當時Sarah會塗皮膚科醫生處方的藥膏。「我知塗完就會變靚，會變返好。那些是類固醇藥膏，外用類固醇通常分7級，我的是最低那級。」手腳塗一款，臉和骹位就塗另一款，濃度尚算輕。

膚況困擾輾轉求醫 試過花1萬元針炙



未知是否因工作壓力、作息不定時，近3、4年Sarah的濕疹情況變得更嚴重，頸部突然過敏，會不定時發作，愈來愈密。故她由1年見一次皮膚科醫生，變成4個月一次。



因為不知敏感源頭，牛、海鮮等坊間說會誘發濕疹的食物，Sarah都少吃。看着自己反覆發作，不同方法都會想試，Sarah試過花1萬元試中醫針炙療程，治療後骹位情況有好轉，但頸部仍沒改善，還帶來副作用。

賀爾蒙失調。那幾個月我不斷來月經，臉、頸仍腫，眼睛側邊也是。

▲ Sarah指，在胸對上的位置，開始一點一點發出來，她感覺和濕疹有點分別，「覺得好㷫、好痛，像被火燒。」（被訪者提供）

發濕疹影響工作 醫生竟指陽光敏感



情況難以忍耐，當時Sarah還在上班，根本無法集中。「有時要輪更工作，也要見客，但周身又痛又痕，看到自己個樣都不開心。我會買口罩、戴眼鏡，濕疹發的時候，別說是客人，也不想跟其他人說話。」

經朋友介紹下再看另一位醫生，當時Sarah上半身的情況較嚴重，醫生卻指她陽光敏感。

她說：「當時我身上皮膚都靚，只是頸對上較差，醫生便說我陽光過敏，但我細小到大都沒有啊！」雖然不解，但既然被斷定是陽光過敏，Sarah外出就包到實一實，盡量不讓陽光曬到。



類固醇反彈像火燒般痛 上半身狂發濕疹



其後在新醫生的指示下，她打了人生第一枝類固醇針，也再跟「老朋友」藥膏和藥丸見面。有藥的10日皮膚的確變靚，伴隨的卻是水腫和精神差，療程完結後Sarah按指示停藥，豈料又是噩夢的開始。「停藥5日，我抓癢後皮膚竟變了風癩，一圈圈的。我覺得好有問題，感覺像免疫系統被抑壓住，不能把毒排出來。」

▲ Sarah發作時臉腫眼腫，出現俗稱「月亮臉」的情況。（被訪者提供）

兩邊頸先後再發作，過幾天手、背、眼和嘴都起濕疹，Sarah沒再工作，選擇在家休養。

起初是像濕疹般起一粒粒，後來變成像被火燒般的一大撻，根本痛到睡不了覺，日日都喊。

整塊臉、淋巴位都腫了，Sarah隨即加入好多有關戒類固醇的群組，問過好幾個人意見，他們都建議Sarah戒類固醇。

Sarah指，一直以來使用的類固醇藥物濃度不高，沒想過都會有如此強烈的反應。「我知道類固醇會上癮和反彈，所以我盡量不塗太多藥膏，大多用天然、防敏感的濕疹膏。」但突如其來的濕疹大爆發，讓她立下決定，專注戒類固醇。



戒類日子靠意志度過 一熱就癲「全身包到實」



去年7月開始戒類固醇，頭一個月Sarah近乎足不出戶。濕疹先在上半身爆發，臉部紅腫掉皮，少許部位有爛肉、出水，灼熱的火燒感持續。夏天炎熱，Sarah在家要長開冷氣，否則「一熱就癲」。

另外會長穿冰手袖、Legging和襪，夜晚睡覺要戴頸箍和頭套。

全身包實才睡，為了別接觸、摩擦到其他東西，也怕自己睡着時，在無意識的狀態下抓傷自己。

睡覺要做萬全準備，但真正能睡着的時間卻少之又少。半夜睡不着，她便不斷上網查戒類固醇的資料，看看怎樣能紓緩。不過，每個人的體質、用藥量不同，有人要花3年，有人則較短，Sarah說︰「只靠意志撐着，因為不知道何時會好，只可以等。」

▲ 因為不想盲目戒口，故Sarah做過食物過敏測試，發現自己對牛奶、蛋白、粟米等食物過敏。戒類時父親會研究適合她的湯水，在家煮食也只以鹽調味。（iStock）

意志之所以強大，除了靠自身力量，更大的動力源自於網上的成功例子。知道如此嚴重的身體反應是必經階段，故Sarah咬着牙關堅持。

上網問了些不認識的人，他們都曾經嚴重發作過。我覺得外國人的用藥量一定比我們多，既然他們都能復元，自己也可以。

不過，她沒埋怨過為何要受這種苦，反而笑說︰「有借有還嘛。」



由頭爆到落腳 做瑜伽放鬆



其他徵狀還有掉頭髮、體重下降，一旦情緒波動，Sarah指連身體都會震，就像戒毒般。每次洗澡前要花好大的勇氣，她試過一天洗4次冷水澡，也用過死海鹽浸浴。

身上有這麼多傷口，還要浸死海鹽，開頭會好刺痛，浸完就好舒服。但一吹頭，因頸部好㷫，要開大個冷氣，否則更痛。

媽媽特意用布封住廁所的鏡，希望別影響Sarah的心情。「即使封了我都會偷偷望，想看看到底情況差了，還是變好。」

▲ 雙腳、腳掌以前未發過濕疹，戒類時卻同樣遭殃。（被訪者提供）

1個月過去，Sarah的臉部漸漸消腫，但仍有紅印。不過隔沒多久，濕疹發作的範圍竟擴大至下身。

由頭爆到落腳，十隻手指頭、腳掌面都有。

同時不斷出汗，特別是腋下，她無法適應溫度，體溫也好奇怪。「即使冬天我個人都好滾燙，任何時間都出汗，我不知道自己應穿甚麼衣服。」後來才知道，原來戒類、換皮的期間，發冷、發熱的情況都會出現，因人而異。

閉關數個月後，Sarah終於出街走走、見朋友。「冬天天氣乾燥，我又痛又癢，會痛到在客廳哭。出街總比留在家好，在家沒事物分散你的注意力。」在家的時間，她堅持每日做瑜伽。

有時夜晚會聞精油，讓緊繃的自己進入半冥想狀態、完全放鬆，捱過這段艱難的日子。她補充：

頸部皮膚好硬，扭頸都會痛，而且會有些撕裂的痛楚，但我都決定繼續做，做完舒服好多。

▲ Sarah一直都有做瑜伽的習慣，她指感覺好平靜、放鬆。（被訪者提供）

學照顧身心更了解自己 不再依賴藥物



至今已戒了類固醇1年，Sarah已復元近8、9成，能穿短袖衫，也沒陽光過敏。皮膚摸下去不再粗糙，終於變滑，惟手、腳骹位較難改善，頸部也偶有輕微痕癢。回望過去，她指最幫助到她的是這段休養的時間，她學懂觀察自己的身體，明白生活、飲食習慣對身體的影響，不再過分依賴藥物。

由不斷求醫，像沒有盡頭般不斷以藥物治療應對，Sarah反思︰

用藥只會愈用愈重，每一種藥都有抗藥性，用得太多對身體都不好。現在我停了藥，吃Supplement，調整作息、留意情緒和飲食。 沒一條方程式可跟住做，只有自己經歷過，才明白該如何調整，別給自己這麼大壓力。

▲ 戒類期間Sarah曾與男友到沙巴旅行，即使她對自己的膚況並不滿意、備受困擾，男友都會讚她美、逗她開心，給她心靈支援。（被訪者提供）

用藥還是戒類固醇調理，都是個人選擇，雖然花1年時間「龜速」康復，但Sarah得到畢生受用的經驗，也開了專頁與同路人分享。若有人想戒類固醇但不敢做，她說︰「戒類固醇前要多做資料搜集，過程雖然像地獄般辛苦，但一定受用一生。可能要用1年地獄的時間，但你賺到的是下半生。」

記者：吳霆俊