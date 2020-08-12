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理大未來3年續辦物理治療及職業治療碩士課程　學生承諾畢業後留NGO工作3年可獲全數學費資助

社會 13:07 2020/08/12

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香港理工大學未來3年將繼續開辦物理治療及職業治療碩士課程。（資料圖片）

隨著本港人口老化，社會對於康復治療服務需求增加，相關的物理治療及職業治療職位料將出現人手短缺。

理大自2012年起獲社署資助隔年開辦物理治療及職業治療兩項碩士課程，課程將由下學年起連續3年開辦，下學年課程今（12日）起接受申請，2021年1月入學。獲取錄的學生入學前，與非政府社福機構簽訂畢業後為其連續服務3年的承諾書，可獲資助全數64萬元學費。

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社會福利署署長梁松泰表示，本港面對人口老化，復康護理療服務需求愈來愈大，社署在過去4屆已資助逾250人投身行業，理大未來3年繼續開辦課程，資助的總名額將超過290個。

理大康復治療科學講座教授及系主任曾永康表示，據食衞局2017年一份報告顯示，到2030年，本港將欠缺約190名職業治療師及900名物理治療師，但現時每年僅有100多名學士課程畢業生，難以滿足未來需求。碩士課程相較學士課程，學生能花少2年時間就獲專業資格，他相信能夠吸引有志投身行業人士報讀。

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協康會行政總裁歐陽偉康稱，機構主要負責兒童學前康復服務，由第一屆學生畢業已有聘請他們。他指，行業人手一直供不應求，例如至今年6月，學前康復服務的排隊人數已達8000人，故十分歡迎理大續辦課程。他預料來年會開設6名物理治療師，以及5至6名職業治療師職位，供新入學學生報名。

理大職業治療學碩士及物理治療學碩士課程為2年全日制課程，共分6個學期，包括2個暑期學期，學生須在醫院及社福機構完成至少1000小時實習，畢業後將獲成為註冊職業治療師或物理治療師資格。

2年課程學費為64萬元，社署提供資助計劃，只要學生在正式入學前，經面試成功獲社福機構取錄，並承諾畢業後在該機構工作至少3年，就可獲全數學費資助。

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下學年課程會在2021年1月開學，每個課程名額分別為48人，現正接受報名，8月26日截止。課程適合持有學士學位並已完成人體生理學及人體解剖學各3個學分的人士報名，收生時會採計分制及面試，曾修讀心理學、營養學或人體運動學等醫護相關課程者將獲優先考慮，面試則會視乎申請者對投身復康行業的熱誠。

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記者：徐紹軒

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