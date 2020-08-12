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【投訴之都】對面樓住戶投訴檯燈太光影響睡眠　將軍澳街坊：唔講以為開咗射燈

休閒 14:01 2020/08/12

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

將軍澳街坊被對面住戶投訴檯燈太光，影響睡眠，令他大感無奈。

相信每個人或多或少都曾受鄰居影響，但如果情況不是太嚴重，或者不是長期影響，大多數人都不會投訴。有將軍澳街坊表示，近日竟收到對面大廈的住戶投訴，指他的檯燈太光射到對面樓，影響睡眠。

開檯燈被投訴太光感無奈

一名將軍澳煜明苑的居民在Facebook群組「將軍澳主場」發文，表示日前被對面大廈的住戶投訴。對方拍下照片親自到樓主座頭投訴，指他晚上在大廳開檯燈時射到他的家，令他不能入睡。

樓主對此感到無奈，直言：「唔講以為我開咗棧射燈」。他隨後上戴照片，可見所謂射到對面樓的「射燈」，其實只是普通的檯燈，燈膽火數40W。樓主表示自己將檯燈放在窗邊時向內，並不是正射窗外。

射到對面樓的「射燈」，其實是40W的檯燈。

網民：搬去你對面咪慳返好多電費

帖文引起網民討論，不少網民認為這則投訴故事非常搞笑，笑言「唔使鑿壁偷光」。亦有網民提出，香港不愧是冠絕全球的「投訴之都」，明明是對面住戶自己可以用遮光布解決的問題，而檯燈亦沒有故意向外，對方卻偏偏要投訴別人。

不少人亦分享聽過最搞笑的投訴，例如有人投訴太陽照射落噴水池後，池水太光射到他；有人試過收到對面大廈投訴，指窗戶玻璃反光照到他。有人甚至被隔離屋投訴「煮飯太香，吸塵機太大聲」。

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責任編輯：羅嘉欣

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