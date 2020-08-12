  • 27°C
香港時間 : 2020812日 (週三) 18:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【柔情爸爸】第一天上學不回頭望　真情爸目送兒子當場爆喊

親子 17:53 2020/08/12

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

台灣一名爸爸目送兒子第一天上學，未料兒子沒有回頭望，他不捨當場爆喊。

小朋友每每到兩、三歲人仔開始上幼稚園，面對父母突然不在身邊，小朋友可能會有分離焦慮症大哭起來。不過，台灣一名爸爸目送兒子第一次上學，他卻忍不住當場爆喊。

台灣一位媽媽在Facebook群組「爆怨公社」發帖並上載影片，指兒子第一天到幼稚園報到，可兒子開開心心頭也不回就牽著老師的手離開。沒想到爸爸目送兒子走遠心裡甚難過，當場爆喊，

他頭也不回看看我們，就跟著老師走....

然後，爸爸更不忘走進窗戶看看兒子，不忘繼續流下男兒淚。

從影片可見，該名爸爸不停用手掌擦乾流下的眼淚，雙眼通紅，拍片的媽媽不禁無奈表示，

原來我今天是去安慰老公的，給爸爸的真情流露一個讚。

網民：是女兒還得了？

網民看畢影片後紛紛表示明白爸爸的感受，「我女兒也是頭也不回，然後我上車生悶氣」。也有網民笑說「是女兒的話還得了」、「如果是女兒可能跪在地上哭了」及「真是鐵漢柔情的爸爸」。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳

相關文章

女兒第一日返幼稚園　 暖心爸爸不捨躲車上流下男兒淚
17:39 2019/03/08
女兒第一日返幼稚園　 暖心爸爸不捨躲車上流下男兒淚
爸媽心聲 育兒心得 家庭關係 老師 Facebook 台灣 幼稚園

最高瀏覽

【飲食優惠】大家樂8月12日起買$300現金券送$300優惠券　早午晚可用有效期至明年3月31日
18:43 2020/08/11
【飲食優惠】大家樂8月12日起買$300現金券送$300優惠券　早午晚可用有效期至明年3月31日
【人善心美】韓君婷轉行醫療助收深喉樣本 歷破相抑鬱走出陰霾助人為樂
15:53 2020/08/11
【人善心美】韓君婷轉行醫療助收深喉樣本 歷破相抑鬱走出陰霾助人為樂
【拒共患難】妻患卵巢癌須切除子宮　狠夫怒至離家出走︰7年前就叫她生仔
13:35 2020/08/11
【拒共患難】妻患卵巢癌須切除子宮　狠夫怒至離家出走︰7年前就叫她生仔