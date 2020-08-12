【柔情爸爸】3歲兒首日返幼稚園不回頭望　爸爸目送兒子被無視當場爆喊

▲ 台灣一名爸爸目送兒子第一天上學，未料兒子沒有回頭望，他不捨當場爆喊。

小朋友每每到兩、三歲人仔開始上幼稚園，面對父母突然不在身邊，小朋友可能會有分離焦慮症大哭起來。不過，台灣有位小朋友第一日返學，卻非常灑脫地開心上學去，頭也不回，不看送他上學的爸爸一眼，大哭的反而是該名爸爸！

台灣一位媽媽在Facebook群組「爆怨公社」發帖並上載影片，指兒子第一天到幼稚園報到，兒子開開心心頭也不回就牽著老師的手離開。沒想到爸爸目送兒子走遠心裡甚難過，當場爆喊，

他頭也不回看看我們，就跟著老師走……

爸爸見證孩子上學爆喊

然後，爸爸更不忘走近窗戶看看兒子，繼續流下男兒淚。從影片可見，該名爸爸不停用手掌擦乾流下的眼淚，雙眼通紅，拍片的媽媽不禁無奈表示，

原來我今天是去安慰老公的，給爸爸的真情流露一個讚。

網民：是女兒還得了

網民看畢影片後紛紛表示明白爸爸的感受，「我女兒也是頭也不回，然後我上車生悶氣」。另外也有網民笑說「是女兒的話還得了」、「如果是女兒可能跪在地上哭了」及「真是鐵漢柔情的爸爸」。

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責任編輯︰王明芳