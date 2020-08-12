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劏房業主濫收水電費　梁永祥斥涉違法盼情況改善

社會 13:16 2020/08/12

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

梁永祥稱，因應疫情，小組要取消外訪考察。（陳靜儀攝）

「劏房」租務管制研究工作小組主席梁永祥稱，小組至今曾到訪全港9區，視察劏房、板間房和天台屋情況；即日起將跟30多個關注團體，進行網上會議。他指小組發現，普遍劏房租戶無跟業主簽租約，致出現業主加收水電費等問題，屬於違法。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增大約60宗確診個案　較昨日增加近一倍

今早（12日）有關注團體向小組透露，疫情下業主大多沒有向劏房租戶提供租金減免，梁直言情況不理想，或會把這現象撰寫到最終報告，供政府討論。

梁又呼籲劏房業主參與工作小組的公開論壇，以個人身分表達意見。日後工作小組也會舉辦公眾諮詢，但未決定形式。他期望明年上半年，向政府提交報告，綜合、分析及總結劏房租管的可行性和方向。 

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記者：吳卓峰

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