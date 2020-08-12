競委會調查指海港聯盟服務或損香港競爭　聯盟提5承諾釋疑慮

▲ 競爭事務委員會就「香港海港聯盟」建議的承諾進行諮詢。（經濟日報資料圖片）

競爭事務委員會（競委會）去年立案調查本港多間貨櫃碼頭公司合組「香港海港聯盟」，有否違反競爭條例。競委會調查發現，聯盟提供的部分服務疑損害香港市場的競爭，未能釋除公眾疑慮。聯盟提出5項建議，競委會將就此進行諮詢。

競委會的調查發現，聯盟不大可能在國際轉運及駁船轉運市場引起競爭問題，原因是這兩個市場分別於東亞的主要港口及珠三角的港口中，另有數個可替代聯盟的服務供應商，供航運公司選擇。惟根據相關市場情況，各成員在上述市場的合計市場佔有率，亦未達至會引起疑慮的水平。

競委會指，聯盟在門戶港市場則相當可能會引起競爭疑慮，原因是各成員在該市場的合計市場 佔有率非常高，而現時市場上亦欠缺其他可明顯替代聯盟的服務供應商。而各成員在門戶港市場不大可能受到競爭的制約，他們因而可能會提高收費或降低服 務水平，損害顧客利益。

競委會的調查亦發現，就各成員於葵青向航運公司以外的顧客（例如貨車營運者及貨運代理公司等）所提供的各種服務而言，聯盟相當可能會引起競爭疑慮，各成員或會藉著結盟提高服務收費。就各成員因應DP World的操作需求而提供的互惠服務而言，聯盟亦可能會引起競爭疑慮，因DP World是各成員在葵青的唯一競爭對手，聯盟可能會讓各成員提高對DP World的收費，甚或停止向其提供該服務。

因應競委會的調查，聯盟提出5項承諾，為期最長8 年，而就服務水平所建議的承諾，則於聯盟持續期間一直有效：

向航運公司提供處理門戶港貨物的服務時，就有關收費設定上限，收費不會高於2019年4月1日，適用於每名顧客的收費水平（可作指數化調整）;

就經閘口進出葵青，及港口貨車服務的處理時間，維持不低於特定的服務水平;

向航運公司以外的顧客提供處理門戶港貨物的服務時，就有關收費設定上限，收費不會高於2019年4月1日的收費水平（可作指數化調整）;

維持與DP World的互惠服務安排，相關條款不會遜於各成員於2019年4月1日給予DP World的條款（可作指數化調整）;

確保出任聯盟管治委員會委員的現代貨箱碼頭有限公司之代表，不會同時被委任為蛇 口港或赤灣港的貨櫃碼頭營運商之董事，以釋除聯盟或會與蛇口港及赤灣港的競爭對 手互通反競爭資料的疑慮。

競委會認為，各成員建議的承諾能夠適當地釋除競委會的疑慮，因此競委會擬接受該等承諾，並進行諮詢決定是否接納。

由香港國際貨櫃碼頭、現代貨箱碼頭、中遠─國際貨櫃碼頭及亞洲貨櫃碼頭合組的「香港海港聯盟」，共同經營及管理葵青8個貨櫃碼頭，合共23個泊位，並擁有超過9成半的市場佔有率，被質疑違反競爭條例，由競委會去年立案調查。

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記者：陳曉瑩