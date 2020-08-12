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【野蠻奶奶】 懷孕新抱憂生日宴飯聚易染疫　奶奶發晦氣：唔一齊食就唔慶祝

親子 13:42 2020/08/12

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

懷孕新抱憂飯聚染疫，奶奶卻發晦氣稱，若不一起吃飯就不慶祝。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，7月底至8月初更連續10多日確診破百，市民都紛紛留家避疫。然而，有懷孕新抱卻在社交平台投稿指，奶奶生日欲邀請親友一同慶祝，但她憂慮飯聚高危，奶奶卻大發脾氣，更稱「如果唔可以全部一齊食，就唔洗慶祝」，令新抱大感無奈。

有懷孕新抱在facebook專頁「我的極品四大長老」投稿，她表示，奶奶即將生日，表示想相約親友一起慶祝，但新抱懷孕之餘，還有一名年幼孩子，現在疫情嚴峻，自己都不出街，連上班也不敢，就是怕中招。

新抱憂飯聚染疫

奶奶表示，新抱可以不來，但兒子必須要出席，

如果我老公中招，我可以走得甩嗎？我哋一齊住，我可以獨善其身？

新抱憂慮，不少親友都是煙民，經常在街上拉低口罩吸煙，擔心他們容易染疫，若一起除罩吃飯實在太高危。不過，奶奶生日，新抱也不能沒有表示，因此建議一家三口提早跟奶奶吃飯慶祝，

得兩三個人食個飯都叫有佢心吖，買個蛋糕吹下蠟燭，遲下疫情無咁嚴重大家先再聚埋，到時日日食都得啦！

奶奶不滿發晦氣

不料，奶奶卻大發脾氣，更晦氣地表示，「如果唔可以全部一齊食就唔洗同佢慶祝」，令新抱大感無奈。

我諗唔明非常時期點解唔可以顧全大局……大家用條命去博，為咗同佢慶祝生日……

不少網民都認為，孝順的話，任何時間都能吃飯慶祝，現時最重要是注意安全，特別是孕婦，「而家唔係唔想見個老人家，係保護大家」、「唔通戴口罩食飯咩，定每個人坐開1.5米距離嚟食飯」。

有網民亦提醒，飯聚前應想想前線醫護，「有啲醫護驚有事，惹到家人，去住酒店，俾酒店拒絕入住，佢哋每日咁辛苦為大家去打呢場仗，係咪要增加風險」。

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責任編輯：王明芳

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