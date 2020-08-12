【本地花海】北角匯戶外3,000呎紫色花海　20米長夢幻紫藤隧道全方位打卡

▲ 北角匯以福岡的河内藤園為藍本，打造逾3000呎紫色花海，另外更備有長逾20米紫藤隧道，吸引大眾打卡。

夏季正值紫藤花和繡球花綻放季節，惟疫情下無緣飛到日本觀賞。北角匯於即日起至10月4日舉辦《紫‧在北角匯》花夏祭，以福岡的河内藤園為藍本，打造逾3000呎紫色花海，另外更備有長逾20米紫藤隧道，吸引大眾打卡。

北角匯《紫‧在北角匯》花夏祭在商場二期戶外海濱公園打造的紫色花海包括繡球花和天使花，加上紫藤隧道、彎月形紫海花田、巨型蝴蝶裝置、紫調燈飾，尤如將北角海旁渲染成紫色夢幻國度。

惟需注意，在二人限聚令實施期間，每節時段全條隧道及全個花田均只限2人同時進入，參觀者全程亦必須戴上口罩。

以下為5大打卡熱點：

第一站：20米紫藤隧道

▲ （相片：北角匯提供）

▲ （相片：北角匯提供）

▲ （相片：北角匯提供）

福岡河内藤園紫藤花隧道被CNN譽為「日本最美場所」之一的賞花勝地。以此為藍本打造的港版紫藤隧道，長逾20米，更巧妙地設計成月牙形，以營造360度無死角的連綿不斷花路效果。放眼盡是一串串披垂搖曳的紫花簾幕，達到夢幻打卡效果。

位置：北角匯二期地下戶外海濱公園內

第二站：紫海花田

▲ （相片：北角匯提供）

背靠紫花隧道的紫色花田，有一大片燦爛盛放的深淺紫色繡球花及小天使花海，中間有紫石小路，走進其中像被四方八面紫花簇擁，猶如徜徉在紫醉浪漫的花花世界之中。

位置：北角匯二期地下戶外海濱公園內

第三站：蝶舞水夏

▲ （相片：北角匯提供）

花海中有3個分別高2米至2.5米的巨型紫蝶雕塑，將沿流線形的翅膀不定時噴灑水氣，營造出仙氣彌漫的水效，為炎夏消暑降溫。

位置：北角匯二期地下戶外海濱公園內

第四站：紫藤許願樹

▲ （相片：北角匯提供）

漫步戶外花田後，可走進室內的紫藤許願樹下，隨手可拍出IG美照。

位置：北角匯二期地下戶外海濱公園內

第五站：蝶紫花廊

▲ （相片：北角匯提供）

賞花之旅最後一站，可來到商場一期地下及1樓，首先映入眼簾的，是位於地下正門的「紫蝶花圃」，紫色木樁與姿態優雅的巨型紫蝶裝置，讓整個花圃儼如一件藝術品。



走上一樓，紫色的花拱門、紫色的草地、紫色的木檯長椅、紫色的植物盆栽，同樣令人賞心悅目。

位置：北角匯一期地下正門及1樓長廊

「紫。在北角匯花夏祭」詳情：

日期：即日至10月4日

時間：10am – 10pm

地點：北角匯1期（香港北角北角邨里1號）、北角匯2期（香港北角渣華道123號）

查詢：2805 6605

入場方法：The Point會員憑100積分換領「紫藤隧道」及「紫海花田」園區入場證，每節５分鐘；市民亦可現場免費登記成為The Point會員，即可獲贈500分迎新積分，憑當中100分可換領上述入場證；其餘景點免費入場

記者：陸明敏