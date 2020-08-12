半癱漢肛門被塞紗布死於自然　死因庭促社署就違規院舍制定黑名單

▲ 護老院董事陸艾齡曾於死因研訊中作供稱，院舍並沒有同款紗布。（資料圖片）

居於牛頭角劍橋護老院的半身癱瘓智障漢4年前因不適送院，及後證實不治，期間醫護發現其肛門塞有紗布等異物，死因庭早前展開研訊，裁判官今（12日）裁定死者因支氣管肺炎致死，死於自然。裁判官推斷，紗布等異物是由護老院員工塞入死者肛門，院舍因人手不足，員工避免頻密換尿片而塞布，以為可以阻止排泄物滲出，而主管及保健員知情，更推卸責任給醫院。裁判官並批評，社署對違規院舍監管不力，建議社署將違規院舍記錄存檔，亦即制定黑名單。

死者王志成（60歲）生前入住牛頭角劍橋護老院，2016年1月31日因嘔吐及腹瀉等被送住聯合醫院接受治療，同年2月2日證實身亡，期間醫護人員曾從死者肛門拉出4條疑似紗布及尿片膠貼，死因裁判法庭於今年6月展開聆訊，案件押後至今作出裁決。

死因裁判官周慧珠裁決時指，死者死前兩天於院舍內只有1名保健員，是違反有關條例規定。護理員編更方面，有1名護理員超過5天連續工作，並未有離開院舍，一半時間擔任護理員，另一半時間做廚工，裁判官相信她未有每4小時巡房及更換尿片。

根據病理科醫生解剖結果，裁判官接納死者是死於支氣管肺炎。死者送院前多天氣溫低於10度，天文台發出寒冷天氣警告，院舍卻超過1個月未有為死者量度體溫、脈搏、血壓等健康情況數據，否則可及早發現死者患有肺炎，及早治療。裁判官亦接納醫生所指，死亡是由自然疾病造成，裁定死者死於自然。

裁判官又引述醫生稱，紗布等異物應該已留在死者直腸內數天，當中較小的布來自尿片內層，而死者自己不可能塞肛，異物應該由他人從肛門插入直腸。裁判官判斷，異物是死者入院前1周內，有人未經同意下塞入死者肛門，並推斷是護老院員工於死者送院前所為。

裁判官指當時院舍人手不足，院舍員工避免頻密換尿片而塞布，以為可以阻止排泄物滲出。裁判官明言，員工庭上作供不可靠，無法判斷是那位員工所塞，但認為主管及保健員對塞肛是知情的，因為兩人聲稱聯合醫院醫生致電時，曾問及「點解唔用紗布塞」，而醫生否認有此說法，裁判官質疑兩人推卸責任給醫院。

至於護老院曾向社會福利署、警方及傳媒發聲明指死者曾做腸道「手術」一事，裁判官認為院舍發虛假聲明，將事故歸咎予醫院及死者本人，院舍董事陸艾齡事後僅解釋不知道腸道「檢查」不可稱為「手術」；聲明又指死者左手「強而有力」，或自行撕走尿片塞入肛門。裁判官認為並不可能，因為死者自行塞肛要身體及雙腳配合，而陸出聲明前一定得知死者左手並非「強而有力」。裁判官指事後董事將院舍改名，董事一職則交由另一名職員擔任，但背後操作仍是陸艾齡及其胞妹陸艾思。

裁判官續指，院舍更表明顯有冒簽，但社會福利署牌照事務科督察方婉儀調查案件後，認為不足以檢控院舍，故未有檢控，並未有在半年限期內轉介律政司處理。裁判官批評，社署對違規院舍監管不力，規管缺乏阻嚇性。

裁判官對社會福利署提出10項建議：

社署須將違規院舍記錄存檔，制定黑名單

考慮發牌或續牌時，社署應考慮經營人是否在黑名單內

若更表或同意書等文件上有虛假陳述、冒簽，社署應作出檢控，而非發警告信

若院舍人手不足達3次，社署應作出檢控，而非發警告信

院舍員工1日工作不得超過16小時

保健員必須每2日檢查院友健康情況數據

院舍不得安排2位未能溝通的院友同房

院舍主管每天必須在更表上副簽

院舍若有違規情況，社署牌照科必須於事發2個月內發出警告信

院舍若有轉換法人團體、董事或股東，必須於2周內通知社署牌照科

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記者：林欣樂