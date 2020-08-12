區議員仇栩欣襲警脫罪　官批評警員「用大話冚另一個大話」

▲ 區議員仇栩欣被裁定襲警罪名不成立，兼獲訟費。（經濟日報記者攝）

東區區議員仇栩欣與23歲男學生涉於去年8月在北角英皇道襲警，經審訊後，兩被告今（12日）於東區裁判法院被裁定襲警罪名不成立。裁判官裁決時指，涉案兩名警員庭上供詞不合邏輯及自相矛盾，兩人面對辯方律師及法庭盤問時，經常答非所問，顧左右而言他，兩人供詞亦與現場片段有多處不吻合，形容兩人「用一啲大話去冚另一啲大話」。

被告仇栩欣（23歲）及報稱學生的勞澤乾（23歲），各否認1項襲擊在正當執行職務的警務人員。控罪指，兩名被告於2019年8月11日，在北角英皇道395號僑冠大廈外襲擊在正當執行職務的警員許景耀。案件昨開審，今早作出裁決。

裁判官何俊堯裁決時指，控方傳召了案中遇襲警員許景耀及同行高級督察林景年出庭作證，惟兩人的證供與被告手機拍攝的片段，以及網上新聞片段有差異，充斥著令人憂慮的地方。

裁判官續指，兩名警員均供稱案發時聽到有人罵兩名被告，所以要求被告離開現場範圍，惟兩名被告情緒激動及推許的胸口，而兩名警員均否認當時是為了阻止被告拍攝。惟根據警員許景耀的警署供詞及警員記事冊，許並沒有提及有人罵被告，而許和林供稱他人罵被告的字眼亦有所不同，加上根據被告當時手機所拍片段，許明顯地有伸手向被告手機鏡頭，作出疑似阻撓拍攝的動作。

裁判官又指，據女被告手機拍攝到的片段中，現場氣氛大致平靜，亦沒有錄得現場群眾衝突，或是有人指罵兩名被告，片段與警員所指現場情況混亂，以及出現衝突的情況不同，兩名警員所描述的情況如同平行時空。

裁判官指出兩名警員庭上供詞不合邏輯及自相矛盾，而且兩人面對辯方律師及法庭盤問時，經常答非所問、顧左右而言他，加上兩人供詞與現場片段有多處不吻合，認為兩人「用一啲大話去冚另一啲大話」，砌詞狡辯去掩飾許阻撓拍攝的行為，並非在正當執行職務，因此拒絕接納兩人供詞，裁定兩名被告罪名不成立，並應辯方申請批出訟費。

裁判官另提及，法庭沒有權力作出相關命令，但認為在沒有發生襲警的情況下，警員使用不恰當的武力，希望當局留意及跟進。

仇栩欣離開法院時，指對於自己獲得清白，並沒有感到特別慶幸，因襲警一事本來就是沒有發生過，又指現時仍有約9,000名人士因涉及示威事件被控，她更希望大眾可以改為關注該些人士。

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記者：王仁昌