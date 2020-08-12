【2002中秋節】奇華首推「一盒都送」包郵優惠 限時網購滿500元享8折【附訂購連結】
休閒 15:11 2020/08/12
疫情期間為保持距離，人與人之間的關係卻疏遠了。藉著中秋，送上一盒月餅及無限的祝福，奇華餅家「一盒都送」為大家代勞。即日起，奇華推出網店中秋獨家優惠，讓大家留在家中仍能享受多重購物禮遇。
奇華網店由即日起至9月22日，推出期間限定一盒雙黃蓮蓉月餅包郵期間限定優惠，或消費折扣後滿$298即免本地運費，而購買月餅(包括月餅券) 消費滿$500更可享8折優惠。
此外，還與CitiBank花旗銀行合作，為網店顧客送上更多折扣優惠，以上期間只要在網店消費，於結賬時輸入指定優惠碼及使用CitiBank信用卡，憑單一簽賬購買奇華月餅或其禮券正價滿$100或以上亦可享8折優惠，更可獲贈價值$60正切肉臘腸現金優惠券（折扣不能與其他優惠同時使用）！
此外，奇華再度和Sanrio聯乘，以4位人氣角色作四個裝奶皇月禮盒，設計成手提箱外形，分別盛載著印有Hello Kitty和My Melody可愛頭像的「迷你蛋黃奶皇月」和新登場可愛趣致的Pompompurin（布甸狗）及Bad badtz-Maru（XO仔）可愛頭像的「迷你朱古力奶皇月」各一個。附送印有Sanrio 4位角色的麻布袋乙個，既可愛又實用！
查詢：2785 6066
記者：趙景隆