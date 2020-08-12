【夫妻情深】相濡以沫70年不捨丈夫病逝　太太「心碎」躺在丈夫身邊結伴終老

▲ 美國一名年老的丈夫在家中病逝後，悲痛不已的妻子數分鐘後亦在其身旁「心碎」而亡。

美國一對夫婦早期才慶祝結婚70年的紀念，然而本身患有肺癌的丈夫在紀念日的數天後，卻不幸因病情惡化在家中病逝。在離世的一刻，妻子躺在老伴旁邊一直陪伴，並表示：「我不會讓你一個人走」，最終她亦在丈夫離世後的數分鐘，因「心碎」而猝逝，兩人結伴終老。

丈夫堅持出院與妻慶祝結婚周年

據美媒《WRAL》報道，這對已經結婚70周年的老夫婦，本身育有4名子女、6名孫子以及17名曾孫，一家本來樂也融融。不過，90歲的丈夫Raymond不幸於兩年前確診肺癌，但他一直積極與癌魔搏鬥，最近更開始要入院治療。然而，他早前卻堅持要在7月22日出院，因為當日他要回家和86歲的妻子慶祝70周年結婚紀念，他曾經向家人表示：

我整天整夜都在向上帝禱告，當日我可以離開醫院，而且早上就可回家和妻子度過。

當日他亦獲准回家，與妻子慶祝結婚周年紀念。不幸的是，他數天後病情突然惡化，最終在家中的睡夢中病逝。對於丈夫的病逝，妻子Kathleen大受打撃，更表示無法想像沒有丈夫陪伴的日子要怎樣過。

據他們的兒子憶述，當時母親躺在丈夫的床上，悲痛不已。她更表示：「我不會讓他一個人走」。結果幾分鐘之後，她也因為過度悲傷而撒手人寰。兒子慨嘆：

他們不想獨自離去。他們一起度過這一生。他們有如此強烈的信念，他們拒絕分離。

「心碎症候群」患者以女性為主

對於Kathleen因為過度悲傷而「心碎」猝逝的情況，其實屬於心臟病的一種，屬罕見的「心碎症候群」。據心臟科專科醫生陳良貴早前受訪指，現今醫學界仍然難以估計「心碎症」成因，但不難與突如其來的壓力事件有關，以致腎上腺素分泌過多，導致心室異常，少數患者嚴重更可能會致命。

陳醫生指，一般患者會感到很大壓力、呼吸困難、心胸翳悶、胸口疼痛、頭暈、冒冷汗，甚至噁心等類似急性心肌梗塞的徴狀，若然不及時檢查及治療，有可能因心室顫動而猝死。同時一旦心臟缺乏彈性，就難以將血液送到身體各處，無法維持身體各器官的血液供給，導致心臟腫大，隨時引發心臟衰竭。

他又強調，絕非傷心欲絕人士的專利，相反部分患者可能持續性嚴重感染，也隨時有機會成為「心碎症候群」患者。有研究指出超過九成的「心碎症候群」病患者是女性，而年齡介乎58至75歲。此研究亦指出曾經心臟病發的女性當中，接近5%的是患有「心碎症候群」。

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責任編輯:羅嘉欣