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【港區國安法】傳媒拍攝黎智英搜證遭人阻礙　香港遊艇會澄清非職員所為

社會 15:07 2020/08/12

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

黎智英（右二）昨早押到西貢一家遊艇會搜證。（資料圖片）

警方本周一（10日）以涉嫌違反《港區國安法》及串謀欺詐等罪名拘捕10人，包括壹傳媒創辦人黎智英。黎智英昨早（11日）被警方押到西貢一家遊艇會搜證，期間現場有一名外籍人士阻止記者拍攝，並用水槍射向傳媒，引起在場人士不滿。

【港區國安法】黎智英晚上獲保釋離開旺角警署　黎耀恩、張劍虹、周庭先後獲准保釋

香港遊艇會今（12日）發聲明指，該搜證地點並非香港遊艇會範圍，而以水柱向採訪傳媒射水的一名男士，亦非香港遊艇會職員或相關人士。至於該名人士的真正身分以及所屬機構，香港遊艇會則沒有交代。

黎智英周一被警方拘捕，之後多次被押往不同地方，包括將軍澳壹傳媒大樓等搜證，至今日凌晨獲准保釋離開旺角警署，乘搭私家車返回其何文田寓所。

【港區國安法】黎智英獲准保釋離開旺角警署　登上私家車返回住所

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責任編輯：蘇文軒

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