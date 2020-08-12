涉攜有鐳射筆被控　文員准保釋候訊

▲ （經濟日報資料圖片）

去年11月2日灣仔發生示威衝突，33歲文員涉於軒尼詩道北海中心外攜有鐳射筆，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪。案件今（12日）於東區裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，以待辯方索取文件及提供法律意見。案件押後10月9日再訊，被告准保釋候訊。

被告冼詠倫（33歲）報稱文員，被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪。控罪指，被告於2019年11月2日在灣仔軒尼詩道北海中心外攜有1個能發出鐳射光束的裝置。

案件今提堂，被告暫毋須答辯，以待辯方索取控方文件，及向被告提供法律意見。裁判官將案件押後至10月9日再訊，並批准被告保釋候訊。

另外，28歲設計師梁漢滔涉於銅鑼灣利園山道一帶攜有電油、噴漆及鐵釘連膠管等物品，早前被控1項管有物品意圖損壞財產罪，案件今再訊時，控方申請案件再押後，以等候進一步調查及索取法律意見。案件押後至10月13日再訊，被告續准保釋。

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記者：王仁昌