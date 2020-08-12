大新銀行前財務策劃經理向顧客訛稱開戶前需投保　遭廉署落案起訴

▲ （經濟日報資料圖片）

廉政公署今日(12日)落案起訴大新銀行一名銀行33歲前經理，涉嫌欺騙一名顧客於開立銀行戶口前，先購買一份保單，並向該銀行訛稱該顧客是由另一名經理轉介，被控《盜竊罪條例》及《防止賄賂條例》，本周五(14日)於粉嶺裁判法院答辯。

案情指，大新銀行於案發時與一間保險公司成立夥伴計劃，以推銷該公司的保險產品，被告34歲吳釗民屬該計劃下獲大新銀行聘請為財務策劃經理，於其粉嶺分行向銀行客戶推銷該保險公司的保險產品；而銀行的客戶經理亦可轉介銀行客戶予財務策劃經理，以投保有關保險產品。

被告吳釗民涉於2019年1月19日向一名顧客偽稱，購買該保險公司的保單，是於大新銀行開立公司戶口的先決條件，並意圖詐騙而誘使該顧客購買該保單，導致他獲得利益或該顧客蒙受不利，大新銀行據報就該保單向被告發放佣金共逾6500元。

被告亦涉嫌於或約於同日，於上述保單的申請書上偽稱，一名客戶經理是該申請書的推薦職員，明知意圖用以誤導大新銀行；假如該客戶經理沒有辭職，大新銀行會就其「推薦」該顧客批出佣金逾900元。

被告被控兩項罪名，即一項欺詐，違反《盜竊罪條例》第16A條，及一項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件，違反《防止賄賂條例》第9（3）條。被告已獲廉署准予保釋，以待星期五應訊。

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責任編輯：陳正怡