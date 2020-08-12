葉國謙稱人大常委立會延任決定震盪最少　學者指人大以中國特色法制處理香港問題

▲ 港區人大代表葉國謙認為，人大常委會是從中國《憲法》作出考慮，包括對特區實行的制度，按實際情況，由人大常委會按法律決定。（資料圖片）

全國人大常委會昨日全票通過香港第6屆立法會延任一年決定，港區人大代表葉國謙認為，人大常委會是從中國《憲法》作出考慮，包括對特區實行的制度，按實際情況，由人大常委會按法律決定。他稱，用現時方法處理，「會是最少震盪」，亦可最短時間內讓立法會立即運作，但與現時《基本法》69條立法會每屆任期4年有不符之處。

葉國謙今早於電台節目表示，人大常委會的決定不能說是有損基本法莊嚴，因為基本法由人大制定，《憲法》亦賦予人大常委會在緊急情況下，作具體安排。

就4名被選舉主任裁定提名無效的現任議員應否延任，葉國謙指，由於是第6屆立法會過渡，而有關4人是參選第七屆選舉，因此不應取消他們的議員資格，除非透過《基本法》，經在席三分二議員通過，解除有關議員職務。

對於特區政府表示第六屆立法會議員繼續履行職責，毋須再宣誓。葉國謙指出，議員是每屆宣誓，而非每個立法年度。

出席同一節目的港大法律學院首席講師張達明則認為，人大常委相關決定，是「用中國特色法律制度處理香港問題」，實踐全面管治權，同時突顯香港已非再實行基本法及普通法。

對於能否用法律程序挑戰人大常委會決定，張達明在同一個電台節目上表示，由於基本法的解釋權在人大常委會，因此可說是不容挑戰，又指人大相關決定，並無指明早前參選被裁定提名無效的4名現任議員不能延任，認為是「高招」，因做法會令民主派就是否留任而「分裂」。

基本法委員會委員、經民聯立法會議員梁美芬相信，人大有關決定是「在憲制及現實之間取得平衡」，亦確立了延任的合憲性，相信未來1年不會有司法覆核的不穩定因素。她又指，現時香港處於水深火熱，立法會必須立即處理民生事項，中央今次給予香港機會，讓香港社會冷靜，處理民生工作，認為應「做得幾多得幾多」。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰尹櫻霖