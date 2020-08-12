【新冠肺炎】本港今新增62宗確診個案　另有30多宗初步確診

▲ 本港今新增62宗確診個案。

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生防護中心下午公布最新疫情。本港今日（12日）新增62宗確診個案，1宗是輸入個案涉及一名海員（個案編號： 4229 ），61宗屬本地感染，其中33宗與早前個案有關；另有30多宗初步確診個案。

今日再多一名外傭確診，其新僱主亦需檢疫，詳情即看：【新冠肺炎】再多一名外傭確診 新僱主連宿舍同住者共11人需檢疫

今日新增的個案中有33宗與之前的個案相關，包括葵涌碼頭群組再多5人確診，詳情即看：【新冠肺炎】葵涌貨櫃碼頭增5人確診 碼頭數千名員工需檢測

另外，醫管局公布過去24小時共6名病人因疫離世，詳情即看：【新冠肺炎】醫管局指過去24小時再多6名患者離世 共63人因疫病逝

東區醫院今日有一名內科女護士及聯合醫院一名精神科護士初步確診，詳情即看：【新冠肺炎】多名不曾接觸患者護士初步確診 涉東區醫院內科及聯合醫院精神科

【新冠肺炎】聯合醫院精神科護士初步確診 5名曾共餐同事需檢疫

衞生署亦有一名護士確診，詳情即看：【新冠肺炎】衞生署一名護士初步確診 主要於辦公室工作無接觸病人

衞生防護中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

TOPick繼續跟進疫情，不斷更新！

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩