【新冠肺炎】一日奪4命再多2人染疫後死亡　累計已奪63命

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎持續未止，今日再多2名病人死亡，涉及東區醫院一名78歲男病人，及屯門醫院一名93歲女病人，二人均有長期病，入院後情況持續惡化，累計至今共有63名病人死亡。

涉及的東區醫院一名78歲男病人（個案編號：4088），於7月29日因自身疾病入院，其後確診，於今日凌晨3時47分離世。

另一名屯門醫院一名93歲女病人（個案編號：3196），於7月29日因咳嗽入院，於今日早上10時05分離世。

醫管局稱，2名病人本身患有長期病，入院後情況持續惡化。有關醫院對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。

連同上述2名病人，單是今日已有4名患者死亡；疫情至今共有63名確診病人於公立醫院離世。

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責任編輯：陳正怡