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【新冠肺炎】再多一名印傭確診 居西貢新僱主連宿舍同住者共16人需檢疫

社會 16:38 2020/08/12

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

張竹君指今日再多一名印傭確診 。（林宇翔攝）

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生防護中心下午公布最新疫情。本港今日（12日）新增62宗確診個案，1宗是輸入個案，61宗屬本地感染，其中33宗與早前個案有關；另有30多宗初步確診個案。

【新冠肺炎】警方指旺角及沙田昨共36人違限聚令　拘71歲男涉襲警

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，今日再多一名印傭確診（個案編號：4199）。其於7月24日離開舊僱主，於7月25至31號銅鑼灣希雲大廈，期間同住的5名外傭已找到，她及後於本月1日到新僱主位於西貢大環村的家同住，新僱主家中有11人須送檢疫中心。

本報記者今日往大環村，該戶僱主王先生指一家包括印傭均沒有出現病徵，但按當局安排入住火炭駿洋邨檢疫。據衞生防護中心初步調查所得，昨確診女傭與早前曾入住希雲大廈9樓外傭宿舍的另一染疫印傭無關。

（曾秋文攝）

（曾秋文攝）

張竹君續指，早前確診的另一名印傭（個案編號：4159），曾入住旺角長旺道長興大廈宿舍，惟當局追蹤時有困難。她解釋指，因警方協助上樓入屋尋找同住外傭，惟單位卻有約8名其他住客。張竹君提醒如僱主聘請印傭，建議僱主要問新到職的家傭，是否曾入住旺角長興大廈9樓宿舍，如曾居於相關地點就應要安排檢測。

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記者：郭家穎

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