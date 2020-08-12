【新冠肺炎】再多一名印傭確診 新僱主連宿舍同住者共11人需檢疫

▲ 張竹君指今日再多一名印傭確診 。（林宇翔攝）

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生防護中心下午公布最新疫情。本港今日（12日）新增62宗確診個案，1宗是輸入個案，61宗屬本地感染，其中33宗與早前個案有關；另有30多宗初步確診個案。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，今日再多一名印傭確診，為第4199號。其於7月24日離開舊僱主，於7月25至31號銅鑼灣希雲大廈，與5位外傭同住已找到。後於8月1日到新僱主位於西貢大環村的家同住，共11位須送檢疫中心。

張竹君續指，早前確診的另一名印傭，第4159號，曾入住旺角長旺道長興大廈宿舍。但指當局追蹤時有困難，因警方協助上樓入屋尋找同住外傭，但單位卻有約8名其他住客。張竹君提醒如僱主聘請印傭，建議僱主要問新到職家傭，曾否入住旺角長興大廈9樓宿舍，如有住過就要安排測試。

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記者：郭家穎