【在家工作】員工福利平台疫下新措施　為員工提供Uber Eats、Netflix等服務

▲ 西班牙員工福利平台初創公司Fringe為員工提供個性化的服務，員工可自行從Uber Eats、Netflix等熱門應用程式中選擇喜愛的服務。

新冠肺炎疫情持續，不少公司都重啟在家工作（work from home）安排。隨著膳食、交通或員工活動等辦公室津貼無法繼續應用，僱主唯有改變其員工福利，以滿足在家工作新常態下的員工需求。西班牙一間員工福利平台初創公司Fringe就決定為員工提供個性化的服務，員工可自行從Uber Eats、Kiwi Box、Headspace、Instacart和Netflix等熱門應用程式中選擇喜愛的服務。

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根據Hinge Health的調查報告顯示，自全球大流行爆發以來，在家工作給員工的心理健康和工作效率帶來困擾，更有近一半偏遠地區的員工因而患上焦慮和抑鬱症。隨著愈來愈多僱主開始理解在家工作的辛酸，他們更渴望為員工提供援助和支持。而目前當務之急就只有為員工提供更完善的福利，促進他們的健康和幸福。

自3月初以來，西班牙員工福利平台Fringe已擁有100多間供應商，而其用戶數量亦增長逾22.5倍。他們向員工提供個性化生活服務平台，每月向員工分配資金，而平台月費為每位員工每月5元歐羅（約港幣45元）。

Fringe首席行政總裁Jordan Peace表示，新冠肺炎疫情加快個性化福利轉變的路向，而提供個性化福利不僅可以幫助僱主跟得上現時多變的工作環境，更可使員工更有自主權，並能更容易吸引和保留千禧一代人才。

現時的員工一般都重視個人和家庭的生活，根據員工福利平台的數據顯示，員工使用餐飲外送服務如Uber Eats和Grubhub的增長高達500%；而搬送雜物服務的Shift和Instacart應用亦有明顯增長。此外，教育資源，甚至是活動和娛樂都是在家工作員工所需要的福利。

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僱主在安排遙距工作時最常考慮節省成本的措施，從長遠來看，將原有預算轉移到涵蓋個性化的員工福利，可有效幫助公司提高利潤。僱主不但可以節省辦公室租金成本，更可為每位員工每年節省3,000美元（約港幣2.3萬元）的零食，午膳和團隊活動津貼費用。

責任編輯：施雯雯