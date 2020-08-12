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海港城G2000分店貼大字報　稱被執達吏接管需停業斥業主苛索

社會 16:28 2020/08/12

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

海港城G2000分店貼已暫停營業。（讀者提供）

新冠肺炎疫情爆發下，市民減少外出消，零售業首當其衝受影響。本地連鎖時裝品牌G2000位於尖沙咀海港城的分店，突貼出告示指該店鋪已被執達吏接管需暫停營業，又批評業主未有體恤苦況，並向消費者致歉。

根據讀者提供的圖片顯示，海港城G2000分店的玻璃櫥窗貼上告示，表示該分店已被執達吏接管，需暫停營業，之後更批評業主「去年持續的社會運動，本店鋪的生意已嚴重受損，但業主仍沒有絲毫體恤；今年緊接的疫情更令我們雪上加霜，儘管租金有所寬減，可惜我們依然入不敷支。原則上，本公司認為業主在此艱難期間，已掌握本公司銷售數據，仍繼續苛索，實屬不合情理。」告示最後呼籲消費者可選擇到其他分店，並就引起不便向消費者致歉。

海港城G2000分店貼出告示指，該店鋪已被執達吏接管需暫停營業。（讀者提供）

圖片顯示，店內仍有燈光亮起，貨架仍存放及展示出大量服飾，不過店鋪則關上大門，有路過的市民細閱及拍下相關告示。

TOpick正就事件向商場及G2000作出查詢，正候回覆。

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責任編輯：蘇文軒

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