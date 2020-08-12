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【噁心播毒】清潔女工手握地拖狂抺飲水機恐播毒　網民：極之噁心

健康 16:40 2020/08/12

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

有女工竟以地拖清潔飲水機，場面噁心。

新冠肺炎疫情肆虐下，不少打工仔上班時都人心惶惶，但辦公室原來隱藏不少高危播毒位，飲水機即為其中之一。因此，如果飲水機清潔不當，隨時會引發播毒危機。

網民紛呼噁心

facebook多個群組近日流傳一段長約數秒的片段，片中一名戴着口罩、蹲在地上的女工手持地拖，反覆抹向一部飲水機的出水口作清潔，場面極之噁心，片段未有透露事發地點是否位於香港。

不少網民看過片段後均紛呼令人作嘔，狠批女工行為缺德，「散播病毒由此起」、「一把地拖可清潔天下」，更有網民坦言「寧願她不清潔」。

消委會建議飲水機每年需清潔2至4次

事實上，這類辦公室常見的飲水機絕對可以是感染和傳播病菌的源頭。根據消委會早前發表的報告指出，如果把質量合格的桶裝水，放置在未經消毒的飲水機使用，水質當天即受污染，細菌菌落總數每毫升可達100至370個菌落，第3天的細菌菌落總數更會劇增至每毫升1萬至15萬個菌落。

消委會又提醒，桶裝水開瓶後，最好在3至5天內喝完，不宜在飲水機上放置太久，因為桶裝水開瓶後同樣亦可能受到細菌感染，應視乎需要選擇合適容量。而飲水機的儲水膽、喉管及出水口應定期徹底清洗及消毒，一般建議每年清潔消毒飲水機2至4次。

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責任編輯：羅嘉欣

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