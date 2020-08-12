【新冠肺炎】醫管局指過去24小時再多6名患者離世 共63人因疫病逝
社會 16:44 2020/08/12
本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午公布最新疫情。本港今日（12日）新增62宗確診個案。
庾慧玲指，過去再多6名病人因染疫而離世，累計63宗死亡個案， 部分個案詳情如下：
- 仁濟醫院一名79歲男病人（個案編號﹕3733），於8月3日因發燒入住明愛醫院，並於8月6日轉至仁濟醫院，於今日凌晨一時零四分離世。
- 雅麗氏何妙齡那打素醫院一名91歲女病人（個案編號：2405），於7月23日因發燒入院，今日凌晨一時四十分離世。
- 東區醫院一名78歲男病人（個案編號：4088），於7月29日因自身疾病入院，其後確診，於今日凌晨3時47分離世。
- 屯門醫院一名93歲女病人（個案編號：3196），於7月29日因咳嗽入院，於今日早上10時05分離世。
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記者：郭詩詩