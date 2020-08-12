【英國升學】大學3年學費連生活費預算100萬　財富管理專家︰未計匯率通脹

▲ 有財富管理專家指，英國3年大學學費連生活費預算100萬，還要考慮匯率、通脹和學費加價。

近年愈來愈多父母考慮安排子女到海外升學，英國、美國、加拿大及澳洲一直都是留學熱點。海外升學前要預備「銀彈」，家長關心到底預算幾多才足夠、每月要儲蓄多少錢、買教育基金是否實際等。有財富管理專家稱以英國讀大學為例，3年大學學費連生活費預算100萬，還要考慮匯率、通脹和學費加價，建議家長儲蓄之餘，留意外幣匯兌及積極理財。

家長計劃子女到海外升學，需做足功課了解相關費用，滙豐香港區財富管理及個人銀行業務財富管理業務拓展主管黎美儀指出，就英國、美國、加拿大及澳洲而言，英國升學費用一般較高，而加拿大及澳洲則較相宜，至於生活費主要開支在於住宿，佔整體生活費約4至5成。黎美儀表示：

我們最近進行了一項調查，發現香港受訪者平均每人每月儲蓄7,400港元。以留學英國為例，3年的學士課程加上生活費約需100萬元。你可能以為，如果父母二人每月合共儲蓄14,800元，大概需要5年多時間儲備孩子升讀英國大學的資金，然而實際環境並非如此簡單。

海外大學學士學位課程每年平均開支

國家 學費 生活費

（住宿、膳食及交通） 總數 英國 HK$210,000

(GBP20,000) HK$126,000

(GBP12,000) HK$336,000

(GBP32,000) 美國 HK$196,200

(USD25,000) HK$117,700

(USD15,000) HK$313,900

(USD40,000) 澳洲 HK$143,400

(AUD24,000) HK$121,900

(AUD20,400) HK$265,300

(AUD44,400) 加拿大 HK$102,600

(CAD17,000) HK$72,400

(CAD12,000) HK$175,000

(CAD29,000)

*以上資料由滙豐銀行提供。

匯價可造成數十萬元差異

外幣波動、通脹、大學學費調升等都影響留學資金，黎美儀假設每年的通脹率為2%，10年後的留學費用就會升至逾120萬，如果單靠儲蓄要在10年後儲備120萬元，父母每月要儲蓄1萬元。她建議家長除了儲蓄外，同時留意外幣匯兌及積極理財，為子女海外教育作更好準備。

外幣匯率對升學費用有重要影響，翻查資料，英磅兌港元匯價在過去五年的高低位，分別約為1英鎊兌12港元至1英鎊兌9港元，黎美儀解釋，匯價相差3成多，可以為3年的升學開支造成數十萬元的差異，她坦言「足夠子女再攻讀碩士課程」。

以升讀英國大學每年費用約3.2萬英鎊（約32萬港元）為例，匯價相差可高達9萬多港元，足夠購買約10張來回英國的機票。

黎美儀提醒家長留意市況及管理外幣匯兌，在投資組合加入相關貨幣的投資產品，也可以考慮一些外幣掛鈎存款產品，減輕外幣匯價波動對留學費用的影響。有不少家長計劃子女赴英升學，黎美儀透露英鎊的入貨好時機：

英倫銀行於6月宣布增加資產負債表規模，將繼續為英鎊帶來壓力，加上英國脫歐風險仍然持續，預期今年英鎊將會偏軟，家長們可密切留意市況。

投資宜著眼中長期回報

市面上有很多投資產品，家長應如何入手？黎美儀指家長宜著眼中長期回報，教育基金屬於中長線計劃，定期存款、固定年期債券基金等固定收入投資產品亦頗受歡迎。至於如何選擇教育基金，黎美儀有以下貼士：

部分父母選擇在子女年幼時開始買所謂的教育基金，產品屬於含有儲蓄成分的保險，市場上亦有很多同類型產品，家長可以根據個人財務狀況及目標，比照產品的供款及回報，仔細挑選合適的教育基金。

她補充，現時有銀行會為客戶子女前往海外升學提供相應服務，包括提前在香港開立海外戶口、準備好自動櫃員機卡，亦會為客戶提供免費環球即時轉賬服務，方便家長將生活費轉至子女的海外戶口。

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責任編輯︰駱秀玲