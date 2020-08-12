【酒店優惠】千禧新世界香港酒店推港人專享住宿優惠　限時買一送一每晚僅600元【內附訂房連結】

▲ 千禧新世界香港酒店由即日起至9月30日推出港人專享「1+1」住宿禮遇，入住一晚即送第二晚免費住宿。（千禧新世界香港酒店提供）

受疫情影響，不少香港人已有長達半年的時間無去過旅行。位於海濱沿岸的千禧新世界香港酒店由即日起至9月30日推出港人專享「1+1」住宿禮遇，入住一晚即送第二晚免費住宿，即使留在香港，也可住酒店放鬆吓。

由即日起至9月30日，凡預訂入住城景客房（或以上客房級別）一晚，即可享有第二晚免費入住優惠，房價平均每晚只需港幣600元起，另收加一服務費。

住宿套餐額外禮遇包括免費享用房內自選電影服務、免費享用房內迷你酒吧之不含酒精飲品及小吃(每天補充）、延遲退房時間至下午3時、餐飲八折優惠及免費WiFi。

▲ （千禧新世界香港酒店提供）

入住聚賢薈樓層客房或套房，更可享受多項尚禮遇，包括迎賓果盤、個人化住房及退房登記服務，亦可免費在The Lounge享用美點、免費早餐。

▲ （千禧新世界香港酒店提供）

鑑於疫情亦未緩和，酒店於入口為每位來賓量度體溫，每位房客亦須於辦理入住手續時填寫健康及旅遊紀錄申報表。酒店會定期進行清潔及消毒，多處地方亦設置多部自動酒精搓手液機。

有關查詢或預訂：

電話：2313 4305

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記者：Panda