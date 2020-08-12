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【新冠肺炎】葵涌貨櫃碼頭增5人確診　碼頭數千名員工需檢測

社會 16:46 2020/08/12

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

葵涌貨櫃碼頭增5人確診。（資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生防護中心下午公布最新疫情。本港今日（12日）新增62宗確診個案，1宗是輸入個案，61宗屬本地感染，其中33宗與早前個案有關；另有30多宗初步確診個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，葵涌貨櫃碼頭方面今日（12日）新增5宗確診個案，編號包括第4183、4192、4203、4215及4238號。張竹君指現時有幾千人在葵涌碼頭工作，碼頭有分多個區域，現時個案沒有集中在某一區，各自有公司有群組爆發，分布得比較零散。張竹君指相信員工或是在午膳或於休息室時受感染，而有關公司的休息室已作大清洗。

當局已安排替全部碼頭數千名員工安排做測試，並陸續發放樣本瓶。

【新冠肺炎】一日奪4命再多2人染疫後死亡　累計已奪63命

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記者：郭家穎

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