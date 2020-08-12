【新冠肺炎】衞生署一名護士初步確診　主要於辦公室工作無接觸病人

▲ 張竹君指，衞生署一名護士今日初步確診。（林宇翔攝）

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午公布最新疫情。本港今日（12日）新增62宗確診個案。

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張竹君指，衞生署一名護士初步確診，主要做辦公室工作，沒有接觸公眾及病人。衞生署表示，該名護士是轄下私營醫療機構規管辦公室牌照科一名員工，負責處理私營醫療機構的牌照申請，她昨日（11日）晚上接獲衞生署衞生防護中心通知初步確診。

基於公共衞生考慮，該員工曾工作的地點，包括位於灣仔愛群道愛群商業大廈10樓1008室和太古城太古灣道14號4樓402室的辦事處已即時關閉，以進行徹底清潔和消毒，直至另行通知。

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發言人指，該名員工最近沒有外遊紀錄，昨日仍有上班。她執行職務前探測體溫正常，工作時一直有佩戴口罩及遵守防疫措施。她在過去14日的工作期間，主要在辦公室工作，無需接觸公眾，亦沒有到私營醫療機構巡察。



衞生防護中心正進行流行病學調查及接觸者追蹤的工作，以界定及追蹤相關的密切接觸者，辦事處暫時有一名職員被界定為密切接觸者，需接受檢疫安排。衞生防護中心亦已安排辦事處其他共同當值人員進行病毒測試。



於私營醫療機構規管辦公室牌照科辦事處關閉期間，公眾人士可透過電子牌照系統並以郵寄方式遞交牌照申請。

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衞生防護中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：郭詩詩