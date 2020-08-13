【反黑路人甲】高海寧擺脫性感形象演技漸受肯定　高Ling：從沒因為自己是配角而求其演

▲ 高海寧曾不甘被標籤為性感女星，近年終獲認同。

近日電視上不時見到高Ling高海寧的蹤影，繼兩套劇集《殺手》及《迷網》同時播出後，現在熱播的《反黑路人甲》又有高海寧的份兒，連續三套劇出街，難怪高Ling被指受TVB力捧的花旦。

其實現年33歲、入行12年的高海寧，其演藝路稱不上一帆風順，曾被標籤為性感女神的她，一直想擺脫這花瓶形象卻不果，最後放下執著做回自己，反得漸得到觀眾的認同。

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▲ 打拼12年的高海寧終成功攀上一線花旦之位。（黃建輝攝）

高海寧演戲悟人生

高海寧接受TOPick專訪，談到今次於《反黑路人甲》演霸道野蠻但又帶痴情的女明星莊明麗，高Ling表示高興，因為演出時感覺好玩，可以過足戲癮。

高Ling說：「過往監製喜歡找我演些沉穩或斯文角色，譬如《迷網》裡的Vincy性格內歛，即使《殺手》的森森都是理智型，反而莊明麗這角色情感上很大波動，開心時可以很開懷，不開心時可以折磨身邊人，角色的發揮框架很大。」

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高海寧近年可謂成功擺脫性感花瓶形象，跳出框框的她被讚演技有進步，於《金宵大廈》演虎媽更獲網民稱讚，打拼12年的她近年亦升呢為女一。

高ling直言找到演戲竅門外，透過角色亦令她有所成長：「透過演繹角色仿如經歷不同的人生，發現世上甚麼人也有，對身邊事物也有不同看法，反思以前的我是否太執著、太鑽牛角尖？從角色身上認識了自己，檢討不足作出改進，亦令高海寧這個人成長了，這種經歷亦有助我理解角色。」

▲ 高海寧於《金宵大廈》演出獲讚賞。

▲ 高海寧於08年參選港姐。（東星圖片）

2008年選港姐入行的高Ling，因為身材出眾初出道即被冠上「TVB新一代咪神」稱號，但她不甘於大眾只著眼於其身材，曾想努力擺脫性感形象。

高Ling說「因為身材出眾而一夜爆紅，這是好事，至少不需要捱一段沒人認識的日子，但是這形象太深刻吧，要用上幾年時間打破大眾對我的既定形象，這是很辛苦。不少新人演一、兩場戲已被讚賞，但高海寧演了幾年戲，大眾都把焦點放於性感場面上，令我感到沮喪。」

高海寧續說：「3、4年前我很介意人家說我性感，很想撇甩這標籤，希望大眾將目光轉移我工作上，可惜並不太成功。」

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▲ 高海寧於事業上曾歷迷失期。（黃建輝攝）

高海寧活得瀟灑

30歲前的高Ling很執著，惟過了這年齡關口，她學懂看開一點。

高海寧說：「30歲前，為討好一些不喜歡我的人，去做一些額外事情來證明自己。但30歲後明白到多年來只為別人而活，沒有為自己好好活過，所以決定做回自己，剪短頭髮兼嘗試型格打扮，當我愈不在乎他人的睇法時，反而人家開始欣賞我，證明我揀選了對的方向。」

▲ 佘詩曼曾對高海寧作出提點。（取自instagram）

不再在乎別人目光，高Ling努力改進演技，打拼12年終獲觀眾認同，當中一位前輩的鼓勵對其影響深遠。

高海寧說：「佘詩曼曾跟我說過，不論角色戲份多與少，是主角抑或配角，你永遠也是那場戲的『主角』，只要努力演好，自然會有人欣賞你。自此我抱著這心態，我真的好用心呢，從來沒有因為自己是配角而求其演出。」

入行12年，演技終於漸獲得肯定，對高Ling而言當然是開心。曾冀盼攞獎的她，也學懂不強求：「我那麼努力都是想獲得觀眾的認同，沒有甚麼宏大的人生目標，譬如某些人一定要拿視后，而我並非這種人，只希望攞獎是實至名歸，全世界都替我開心，所以我不會強求，努力做好自己工作，輪到你的時候自然就有。」

能捨才能得，懂得不強求，是一種智慧。

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Styling；wwchezw

化妝：諺瞳小白 (littlewhite_makeup)

髮型：Zap Tang (Essensuals Toni & Guy Hair Salon)

場地：1929@灣仔碼頭

記者：游艾維