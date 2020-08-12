【新冠肺炎】多名不曾接觸患者護士初步確診　涉東區醫院內科及聯合醫院精神科

▲ 3名護士今日確診，包括兩名公立醫院的護士。

新冠肺炎疫情持續，今日新增62宗確診個案，東區醫院內科病房一名護士初步確診，8月10日通宵更上班，昨日下班感不適求醫，經檢測後初步確診，同病房13名有接觸的醫護員工需要接受檢疫安排。

【新冠肺炎】本港今新增62宗確診個案 30多宗初步確診

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲解釋，東區醫院內科病房一名護士，8月10日通宵更上班，昨日下班後感不適，到醫院急症室求醫，經檢測後初步確診。

她稱，有關病房近日並無接收確診個案，感染同事近日亦無接觸確診患者，亦無進行高風險程序，惟其所居住的大廈有確診個案；有關同事工作時有戴上口罩，未有病人列為密切接觸者，另有13名同事因曾一同食飯或進餐，列為密切接觸者需隔離檢疫，有關病房已停收新症及安排出院。

另外聯合醫院一名精神科護士也初步確診，庾慧玲指護士8月10日因出現低燒而求醫，患者沒有接觸確診病人，詳情即看：【新冠肺炎】聯合醫院精神科護士初步確診 5名曾共餐同事需檢疫

至於衞生署也有護士初步確診，詳情即看：【新冠肺炎】衞生署一名護士初步確診 主要於辦公室工作無接觸病人

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記者：陳正怡