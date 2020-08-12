【對抗濕疹】女子患濕疹手腳結痂滲水　刺絡放血1周後皮膚收水變平滑【附醫師解釋】

▲ 刺絡放血1周後，濕疹女患者皮膚大有改善，只留下濕疹印。

壓力大、睡眠不足也可誘發濕疹！註冊中醫師李廣冀向TOPick分享一宗病例，一名30多歲女子患有濕疹2年，最近濕疹復發，手腳患處呈錢幣狀、滲水、又癢又痛，病因不明，估計或與壓力大、睡眠不足、操勞照顧女兒有關。服用中藥數周，效果未如理想，其後轉為刺絡放血及拔罐療法，一星期後患者全身濕疹收水，皮膚大有改善，痕癢症狀得以紓緩。

李醫師表示，該名女子濕疹呈錢幣狀，患處邊界清晰，紅疹較多出現於手腳內側，直徑大約為2至4厘米 ，患處凸起、滲水、結黃痂、有輕微細菌感染情況；有時會痕癢、疼痛，影響睡眠。

治療方法

首先，醫師處方中藥讓患者服用，惟治療數星期，進度也不理想，建議改為刺絡放血及拔罐的治療方法。

及至第5次覆診，註冊中醫師彭子芯開始在患者特定穴位刺絡放血，再配合拔罐，皮損情況有明顯變化，似乎會轉為另一種皮疹形態，而這種短期出現的皮疹會在7日內消失。

刺絡拔罐一星期後，患者沒再出現滲出情況，全身濕疹收水，皮膚收乾，快速好轉，變得平滑，而皮膚色素仍有待沉著。現在患者皮膚只剩下濕疹印，不需要用敷紗布，也不再需要消毒，瘙癢情況大大減輕。

刺絡拔罐人人適合？

李醫師表示，濕疹皮損積聚的是瘀血，該名患者手部做了兩次刺絡拔罐放血，手指、手肘、雙腳的皮損情況大有改善。傷口癒合後，也沒那麼容易被細菌、微生物刺激，故此能紓緩痕癢問題，改善睡眠質素，加快皮膚復原。

中醫認為，濕疹皮損積聚的是瘀血，刺絡拔罐能去瘀生新，換為正常、好的血液，皮膚就不會再被攻擊，有助患者加速康復，但並非每種濕疹類型也適用。

適用人士：血熱、患處紅腫凸起、發熱的患者，可用刺絡放血及拔罐方法，改善血瘀問題、血液循環系統，令皮膚康復機制得以重新啟動。



不適用人士：患處扁平、沒凸起，皮膚如樹皮般乾燥，屬於慢性濕疹一類的。

事實上，康復速度也因人而異，需視乎病情嚴重程度、患病年日、類固醇服用劑量。若情況較嚴重、患濕疹年日長達5至10年，需要針灸的次數也較多，治療過程可能也較長。

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記者：黃泳欣